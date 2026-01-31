En düşük emekli aylığı farkı 4 Şubat 2026'da yatırılacak

En düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlendi. Ocak ayında hesabına 16 bin 881 lira yatırılan emeklilere, aradaki farkın ne zaman ödeneceği netleşti.

Ödeme tarihi ve tutar

Yaklaşık 5 milyona yakın en düşük emekli maaşı alanları ilgilendiren düzenlemeye göre, Ocak ayı için oluşan 3 bin 119 lira tutarındaki farkın 4 Şubat 2026 tarihinde hesaplara yatırılacağı duyuruldu.

Kanun kapsamı

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten; memur disiplininden trafik denetimlerine, işveren prim desteğinden Varlık Fonu düzenlemelerine kadar birçok değişikliği içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz"

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN LİRA OLARAK BELİRLENİRKEN ARADAKİ FARKIN HESAPLARA YATACAĞI TARİH BELLİ OLDU