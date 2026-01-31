En düşük emekli aylığı farkı 4 Şubat 2026'da yatırılacak

En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi; ocakta 16.881 lira alanlara 3.119 lira fark 4 Şubat 2026'da yatırılacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:23
En düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlendi. Ocak ayında hesabına 16 bin 881 lira yatırılan emeklilere, aradaki farkın ne zaman ödeneceği netleşti.

Ödeme tarihi ve tutar

Yaklaşık 5 milyona yakın en düşük emekli maaşı alanları ilgilendiren düzenlemeye göre, Ocak ayı için oluşan 3 bin 119 lira tutarındaki farkın 4 Şubat 2026 tarihinde hesaplara yatırılacağı duyuruldu.

Kanun kapsamı

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten; memur disiplininden trafik denetimlerine, işveren prim desteğinden Varlık Fonu düzenlemelerine kadar birçok değişikliği içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz"

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

