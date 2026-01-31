Selendi'de 100 Kadın Üreticiye 200 Litre Süt Tankı Desteği

SOGEP destekli 'Beyaz Güç Selendi’nin Süt Yolu' projesiyle Selendi’de 100 kadın üreticiye kişi başı 200 litrelik soğuk süt tankı verilecek.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:07
Beyaz Güç Selendi’nin Süt Yolu projesiyle kırsalda üretim güçleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen Beyaz Güç Selendi’nin Süt Yolu projesiyle, Selendi’de kırsalda üretim yapan 100 kadın süt üreticisine kişi başı 200 litrelik soğuk süt tankı dağıtılacak.

Proje, Selendi Kaymakamlığının katkıları ve Selendi Süt Üreticileri Birliğinin desteğiyle hazırlandı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Çalışma, Manisa genelinde desteklenen 3 projeden biri olarak öne çıkıyor.

Hedeflenen yararlar arasında süt kalitesinin artırılması, üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesi ve kırsaldan kente göçün azaltılması yer alıyor. Destekten faydalanacak üreticiler, genellikle 5 ila 10 sağılır inek varlığına sahip kırsal mahalle sakinleri olarak tanımlandı.

Selendi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Muhammet Hadi Dilek ise Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ile protokol imzaladıklarını belirterek, "Bu proje ile ilçemiz genelinde gelir getirici faaliyetlerin artırılmasını ve kırsaldan kente göçün azaltılmasını amaçlıyoruz. Kadın üreticilerimizin ürettikleri sütün değerinde satılmasını sağlayarak, ceplerine daha fazla gelir girmesini hedefliyoruz. 100 kadın üreticimize soğuk süt tankı desteği sağlayacağız" dedi.

Proje, kadın istihdamına katkı sunmasının yanı sıra Selendi'de kırsal kalkınma ve sosyal gelişmeyi destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

