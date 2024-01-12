En düşük emekli maaşında hesaplar değişiyor! Yaptığınız tüm hesapları unutun

Emeklilik maaşları 2024'te enflasyon nedeniyle çöktü. Geçim sıkıntısı çeken bu emekliler, enflasyondaki altı aylık fark nedeniyle artış oranından memnun olmadı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI MEMNUN ETMEDİ

Enflasyondan en çok emekliler etkilendi. Emekli olanlar en düşük emekli maaşının asgari ücretle aynı olması gerektiğini söylüyor. Birkaç yıl önce emekli maaşları asgari ücretin üzerindeydi ama şimdi asgari ücretin çok altında. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, asgari emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi çağrısında bulundu. Başkan Aras, "Yayınlanan enflasyon oranları ve hesaplamaların hayatın normal akışına aykırı olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.





Araz, yaptığı açıklamada, 2024 yılı asgari ücretin brüt 20 bin 002 TL, net 17 bin 002 TL olarak belirleneceğini, 2023 enflasyonu tüketici fiyatlarının %64,77'si üzerinden hesaplandığında memur ve emekli memur maaşlarının %49,25 artacağını söyledi. BAĞ-KUR'daki işçilerin maaşları ise %37,57 oranında artacak. Emekliler arasındaki gelir eşitsizliğinin, emekli memurlar ve memurlardaki% 49,25 artış nedeniyle genişlediğine dikkat çekti ve bu durumun ortadan kaldırılmasının emeklilerin ortak bir beklentisi olduğunu belirtti. Zekeriya Araz, "En düşük emekli maaşını asgari ücrete indirip, kademeli olarak tüm emekli maaşlarını, ardından da emekli maaşlarını artırmak istiyoruz" dedi.