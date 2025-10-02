Enerji Bakanlığı ve TEİAŞ, Emirates Energy Award'da Çifte Ödül Kazandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın birimi ve TEİAŞ, Dubai'deki Emirates Energy Award'da iki ayrı kategoride ödül aldı; Türkiye'den toplam 6 proje ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:34
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı birimlerle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Emirates Energy Award'da ödüle layık görüldü.

Hangi kategorilerde ödül alındı?

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı "Eğitim ve Kapasite Geliştirme" kategorisinde; TEİAŞ ise "Kamu Sektöründe Enerji Verimliliği" kategorisinde ödül kazandı. Ödüller, Dubai Yüksek Enerji Konseyi tarafından iki yılda bir düzenlenen Emirates Energy Award çerçevesinde, dün Dubai'de gerçekleştirilen törende teslim edildi.

Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi'nin rolü

Bakanlık açıklamasına göre, Daire Başkanlığının başarısında bakanlık bünyesindeki Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi önemli rol oynadı. 2002'den bu yana faaliyette olan tesis, Türkiye ve yurt dışından gelen katılımcılara sunduğu uygulamalı eğitimlerle uluslararası bir merkez haline geldi.

Tesis, fırın, buhar kazanı, basınçlı hava, pompa, fan, aydınlatma, atık ısı geri kazanımı, ısı pompası ve elektrik motorları dahil olmak üzere 12 ayrı uygulamalı eğitim ünitesi ile katılımcılara saha deneyimi sağlıyor.

Bugüne kadar tesiste verilen eğitimlerle 13 bin kişi "Enerji Yöneticisi", 1400 kişi "Etüt-Proje Uzmanı" ve 105 kişi "Ölçme-Doğrulama Uzmanı" sertifikası aldı. Ayrıca 357 yabancı katılımcı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı işbirliğiyle düzenlenen uluslararası programlardan mezun oldu.

TEİAŞ'ın verimlilik projeleri ve kazançlar

Bakanlığın merkez kampüsünde hayata geçirilen çok yönlü enerji verimliliği projeleriyle ödüle layık görülen TEİAŞ, bu projeler sayesinde yıllık 504 ton eşdeğer petrol enerji tasarrufu, 1600 ton su kazanımı ve yaklaşık 1260 ton karbon emisyonu azaltımı sağladı.

Türkiye'den katılım ve başarı

Bakanlık, yarışmaya Türkiye'den katılımı artırmak amacıyla tüm kamu ve özel sektör paydaşlarını bilgilendirerek başvuru sürecine destek verdi. Bu girişim sonucunda Türkiye'den toplam 6 proje ödül kazandı.

Ödüller, Dubai Yüksek Enerji Konseyi tarafından düzenlenen Emirates Energy Award kapsamında teslim edildi ve Türkiye'nin enerji verimliliği alanındaki çalışmalarının uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösterdi.

