Enerjinin Yıldızları Antalya'da 3 Yıl Daha Sürecek

Enerjinin Yıldızları Projesi, enerji sektörünün nitelikli insan kaynağı ve genç istihdamına katkı sunma hedefiyle 2018'de hayata geçirildi. Antalya'da projenin devamı için AEDAŞ ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 3 yıl süreli yeni protokol imzalandı.

Projenin kapsamı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018 yılında imzalanan "Mesleki Eğitim Protokolü" kapsamında yürütülen proje; Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.(AEDAŞ), Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (ÇEDAŞ) hizmet bölgelerinde Antalya, İstanbul Avrupa Yakası ve Sivas'ta meslek liseleriyle eğitim ve istihdam arasında güçlü bir bağ kuruyor. AEDAŞ, Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurdu ve Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimini destekliyor.

Mevcut başarı ve ödüller

Proje bugüne kadar 281 genci sektöre kazandırdı. AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Enerjinin Yıldızları Projesi ile yalnızca teknik bilgi kazandırmayı değil, gençlerin mesleklerine güvenle adım atabilecekleri sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Eğitim kurumlarımızla kurduğumuz bu güçlü iş birliği sayesinde öğrencilerimizi daha eğitim hayatları devam ederken sektörle buluşturuyor, mezuniyet sonrasında da istihdamla destekliyoruz. Mesleki eğitimin güçlenmesi, hem sektörümüz hem de ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. AEDAŞ olarak bu sorumluluğu kararlılıkla üstlenmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), çalışma hayatında fark oluşturan projeleri görünür kılmak ve iyi örnekleri teşvik etmek amacıyla düzenlediği \"Ortak Yarınlar\" Programı’nda \"Çeşitlilik ve Kapsayıcılık\" kategorisinde verilen \"Gençlerin Yolunu Açanlar Ödülü\"nü Enerjinin Yıldızları Projemizin layık görülmesi bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu"

Eğitim, ekipman ve staj desteği

AEDAŞ, öğrencilere uygulamalı öğrenme imkânı sunuyor; okullara malzeme ve ekipman desteği sağlıyor, laboratuvar altyapısını güçlendiriyor. Öğrencilere takım çantası, laboratuvar aletleri, ekipmanlar ve önlükler temin edilirken; başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriliyor. Ayrıca staj imkânları, teknik eğitimler, sektörel geziler ve yıl boyu mentörlük desteği sağlanıyor.

İstihdam sonuçları

Proje kapsamında Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Dalı'ndan mezun olan 14 öğrencinin 2025 yılında işe başlamasıyla, AEDAŞ'ta istihdam edilen mezun sayısı 42'ye ulaştı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 12. sınıfta öğrenim gören öğrenciler haftada 3 gün AEDAŞ'ta staj yaparak iş hayatını yerinde deneyimlerken; 11. sınıftaki 62 öğrenci Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Dalı'nda eğitim-öğretim hayatına devam ediyor.

