EPDK, Afet Bölgelerinde Elektrik Bağlantı Taleplerini Kolaylaştırdı

EPDK, Afet Bölgelerinde Yeni Elektrik Bağlantı Usulleri Belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan yeni düzenleme ile afet bölgelerinde elektrik bağlantı talepleri artık daha hızlı bir şekilde karşılanacak. EPDK’nın 30 Ocak'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar, Resmi Gazete'de de duyuruldu.

Usul ve Esaslar Belirleniyor

Bu düzenleme, olağanüstü hal ilan edilen veya genel hayata etkili olarak kabul edilen afet bölgelerinde yaşayan kullanıcıların geçici elektrik enerji bağlantı taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak amacıyla hazırlandı.

Afetten etkilenen kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, bölgelerdeki kullanıcıların elektrik bağlantı talepleri, görevli elektrik dağıtım şirketlerine başvurarak gerçekleştirilecek. Başvuruların, afet tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yapılması zorunluluğu ise son derece önemli bir detay olarak dikkat çekiyor.

Geçici Yerleşim Alanları için Altyapı Destekleniyor

Afet alanında kurulan konteyner kentler ve çadır kentler gibi geçici yerleşim alanlarının elektrik bağlantı talepleri için gerekli dağıtım altyapısı, dağıtım şirketleri tarafından sağlanacak. Bu süreçte bağlantı bedeli alınmayacak olması, bölgedeki mağdurlar için büyük bir avantaj sunuyor.

Ayrıca, elektronik haberleşme hizmetleri için yapılan bağlantı taleplerine de öncelik verileceği belirtildi. Geçici yerleşim yerlerinin enerjilendirilmesi için gereken tesislerin işletme bakım sorumluluğu da elektrik dağıtım şirketleri tarafından üstlenilecek.

Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Düzenlemeler

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ilan edilen olağanüstü hal kararında belirlenen illerde, elektrik bağlantı taleplerinin karşılanabilmesi için kullanıcıların tapu kaydı ve diğer belgeleri 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlaması gerektiği vurgulandı.

Yeni düzenlemeler, afet sonrası yaşanan elektrik sorunlarının hızlı bir şekilde giderilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.