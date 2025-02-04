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EPİAŞ'ın Yeni Dijital Platformu Elektrik Piyasasında Rekabeti Artırıyor

EPİAŞ, tüketicilere daha şeffaf ve hızlı elektrik tedarik süreci sunmak için yeni dijital platformunu tanıttı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:12
EPİAŞ'ın Yeni Dijital Platformu Elektrik Piyasasında Rekabeti Artırıyor

EPİAŞ'tan Elektrik Piyasasına Yeni Bir Soluk

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), elektrik sektöründe mücadeleyi artıracak ve tüketicilere daha şeffaf, güvenilir bir hizmet sunacak yeni bir dijital platformu devreye alıyor. "Serbest Tüketici Tedarikçi Seçme Platformu" adıyla hayata geçirilecek bu sistem, tüketicileri tedarikçilerle bir araya getirerek elektrik tedarik süreçlerinde devrim yaratacak.

Düzenlemeler Tüketici Haklarını Güçlendiriyor

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan yeni yönetmelik, tüketicilere sunulacak elektrik enerjisi hizmetlerinde önemli değişiklikler öngörüyor. Yeni düzenleme, tüketiciler, tedarikçiler ve dağıtım şirketleri arasındaki işlemler için gerekli asgari standartları ve usul esasları belirleyerek, elektrik piyasasını daha düzenli ve şeffaf hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni Platform ile Daha Kolay ve Kullanıcı Dostu Deneyim

EPİAŞ, bu kapsamda, tüketicilerin farklı tedarikçilerin sunduğu ikili anlaşma tekliflerini kolayca görüntüleyip karşılaştırabileceği bir web platformu oluşturacak. Kullanıcılar; elektrik tarifelerini ve sundukları avantajları detaylı inceleyebilecek, uygun buldukları tedarikçilerle doğrudan sözleşme yapabilecekler.

Mesken Aboneleri için İlk Aşama

Yeni platform, ilk aşamada mesken abonelerine hizmet vermeyi planlıyor. Tüketiciler, platform üzerinden abonelik bilgilerini görüntüleyebilecek, teklifleri karşılaştırarak geçiş başvurusu yapabilecek. Tedarikçi onay verdikten sonra, sözleşme süreci hızla tamamlanacak.

Tüketicinin Güvenliği ve Bilgilendirme

Tüketiciler, platforma e-Devlet hesaplarıyla güvenli bir şekilde erişebilecek. EPİAŞ’ın geliştirdiği platform, tüketicilere şeffaf bir ortam sunarken, çift yönlü iletişim imkanı ile tedarikçilerle doğrudan iletişim kurma olanağı sağlayacak. Bu sayede, tüketicilerin soruları hızla cevaplanabilecek.

Rekabetçi Tekliflerle Tüketici Memnuniyeti

Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkanı Bilal Tuğrul Kaya, EPİAŞ’ın platformunun tüketicilere en uygun teklifleri değerlendirme fırsatı sunacağını belirtti. Kaya, bu sistemin elektrik piyasasında şeffaflığı artırarak tüketicilerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olacağını vurguladı.

Gelişmeler ve Beklentiler

EPİAŞ’ın geliştirdiği platformun şu an geliştirme aşamasında olduğunu ve 2024 sonlarında tüm tüketicilerin faydalanabileceği bir sistem haline gelmesini beklediklerini ifade eden Kaya, elektrik piyasasına önemli yenilikler kazandıracaklarını kaydetti.

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