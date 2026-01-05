Erzincan'da 2026 Besilik Erkek Sığır Desteği Başvuruları Başladı

Erzincan'da 2026 Besilik Erkek Sığır (Karkas) Desteği Başvuruları Başladı

Başvurular 5 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında kabul edilecek

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı Besilik Erkek Sığır (Karkas) Desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Başvuru tarihleri: 5 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru yerleri: İlçe merkezlerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne, il merkezinde ise Erzincan Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ne başvurular kabul edilecek.

Gerekli belgeler: Müstahsil makbuzu veya e-fatura, döner sermaye makbuzu ile kesim raporu belgeleri talep edilecek.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, destekten faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmaları gerektiğini hatırlattı.

