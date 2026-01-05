DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Erzincan'da 2026 Besilik Erkek Sığır Desteği Başvuruları Başladı

Erzincan'da 5 Ocak-6 Şubat 2026 tarihlerinde Besilik Erkek Sığır (Karkas) desteği başvuruları alınacak; başvurular İlçe Tarım Müdürlükleri ve Erzincan Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ne yapılacak.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:56
Erzincan'da 2026 Besilik Erkek Sığır Desteği Başvuruları Başladı

Erzincan'da 2026 Besilik Erkek Sığır (Karkas) Desteği Başvuruları Başladı

Başvurular 5 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında kabul edilecek

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı Besilik Erkek Sığır (Karkas) Desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Başvuru tarihleri: 5 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru yerleri: İlçe merkezlerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne, il merkezinde ise Erzincan Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ne başvurular kabul edilecek.

Gerekli belgeler: Müstahsil makbuzu veya e-fatura, döner sermaye makbuzu ile kesim raporu belgeleri talep edilecek.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, destekten faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmaları gerektiğini hatırlattı.

ERZİNCAN'DA 'BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEĞİ' BAŞVURULARI BAŞLADI

ERZİNCAN'DA 'BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEĞİ' BAŞVURULARI BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Besilik Hayvan İthalat Başvuruları 12-23 Ocak'ta — ESK ve TÜRKVET Uyarısı
2
TT Ventures CES'te Yatırım Ortaklığı ile Küresel Bağlantılarını Güçlendiriyor
3
Bakan Bolat: Yıllık enflasyon Aralık'ta %30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesinde
4
BOSAB 2026 Vizyonu: Yeşil OSB, Su Güvenliği ve Yangın Tedbirleri
5
Sadıkoğlu: KOSGEB Kredi Borçları Silinsin veya 2 Yıl Ertelensin
6
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Koordineli Adımlarla Güçleniyor
7
OYAK ve KOOP Market'ten Üyelere Özel İndirim İş Birliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları