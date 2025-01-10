Esnafın Yeni Nesil Ödeme Cihazlarına Geçiş Süresi Uzatılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş süresinin uzatılması gerektiğini vurguladı. Palandöken, yazılı açıklamasında, bu geçiş için tanınan başvuru süresinin bugün sona erdiğini hatırlatarak, esnafın mağdur olmaması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Piyasada yeterli sayıda yeni nesil ödeme kaydedici cihaz bulunmadığının altını çizen Palandöken, "Günümüz ekonomik koşullarında esnafın mağdur olmaması için rekabet ortamının mutlaka sağlanması gerekmektedir. Bunun için piyasada birden fazla yeni nesil ödeme kaydedici cihazın bulunması kaçınılmazdır," dedi.

Palandöken, hem piyasada yeterli miktarda cihazın olmaması hem de rekabetin oluşması amacıyla, öngörülen sürenin 1 Temmuz'a kadar ertelenmesini talep etti.