Esnafın Yeni Nesil Ödeme Cihazlarına Geçiş Süresi Uzatılmalı

TESK Başkanı Palandöken, esnafın yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş süresinin 1 Temmuz'a kadar uzatılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:10
Esnafın Yeni Nesil Ödeme Cihazlarına Geçiş Süresi Uzatılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş süresinin uzatılması gerektiğini vurguladı. Palandöken, yazılı açıklamasında, bu geçiş için tanınan başvuru süresinin bugün sona erdiğini hatırlatarak, esnafın mağdur olmaması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Piyasada yeterli sayıda yeni nesil ödeme kaydedici cihaz bulunmadığının altını çizen Palandöken, "Günümüz ekonomik koşullarında esnafın mağdur olmaması için rekabet ortamının mutlaka sağlanması gerekmektedir. Bunun için piyasada birden fazla yeni nesil ödeme kaydedici cihazın bulunması kaçınılmazdır," dedi.

Palandöken, hem piyasada yeterli miktarda cihazın olmaması hem de rekabetin oluşması amacıyla, öngörülen sürenin 1 Temmuz'a kadar ertelenmesini talep etti.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılmaz: Ekonomide Olumlu İvme Devam Ediyor
2
Tasarruf Finansman Sektöründe Aktif Katılımcı Sayısı 500 Bine Yaklaştı
3
Türkiye, 2030'a Kadar Enerji Verimliliğine 20 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
4
Depremin Vurduğu İllerin İhracatında Önemli Artış
5
Siemens Türkiye, Dijital İkiz Teknolojisiyle Üretimde Çığır Açıyor
6
Tüketici Şikayetlerinde e-Ticaret ve Taklit Ürün Endişesi Öne Çıkıyor
7
Fed Yetkililerinden Ekonomik Belirsizlik ve Enflasyon Uyarısı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!