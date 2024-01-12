Ev, arsa, arazi alıp satanlar dikkat! Tapuda cep yakan dönem başladı

Tapu masrafları katlandı! Gayrimenkul satışları düşerken tapu harcı geliri yükseliyor! İşte ayrıntılar...

Ev, arsa, arazi alıp satanlar dikkat! Tapuda cep yakan dönem başladı
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2024 yılıyla birlikte tapu ve emlak vergilerinde yeni dönem başlamıştır. Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştur.

Özelmacıklı'ya göre, 2023 yılında gayrimenkul satışları geçen yıla göre yaklaşık %14 oranında azalmıştır. Ancak tapu harcı geliri hedeflenenden daha yüksek seviyeye ulaşmıştır.

2024 yılında ise tapu masraflarında ciddi artışlar olacağı belirtilmektedir. Döner sermaye ücreti yaklaşık %60 oranında yükseltilmiş, İstanbul'da sadece satış işlemi için alınan bu ücret neredeyse iki katına çıkarılmıştır.

tapu

Ayrıca emlak vergileri de %29,23 oranında artırılarak hesaplanacaktır. Bu gelişmeler nedeniyle tapu işlemlerinin maliyeti önemli ölçüde yükselecektir.

Bazı illerde ve işlem türlerinde ise artış oranı daha yüksek olabilmektedir. Örneğin yetki alanı dışında veya yurt dışındaki işlemlerde bu ücret iki katına, hatta dört katına kadar çıkartılabilmektedir.

Sonuç olarak 2024 yılıyla birlikte tapu ve emlak işlemlerinin maliyetleri ciddi oranda artacak gibi görünmektedir.

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