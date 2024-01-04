Evi olanlar dikkat! Metrekarebaşı 6000 TL ödeme yapılacak: Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor

Evi olanları yakından ilgilendiren haber geldi. Metrekarebaşı 6 bin TL ödeme yapılacağı duyuruldu. DASK'ın 2024 yılında yapacağı ödemeleri açıklarken rakamların yeterli olup olmadığını sordu. İşte tüm detaylar...

Evi olanlar dikkat! Metrekarebaşı 6000 TL ödeme yapılacak: Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor
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Av. Mehmet Aykut Başderici, kendi hesabı üzerinden DASK hakkında yeni gelişmeleri yayınlarken Başderici, X sosyal medya üzerinden Resmi Gazete'de 2024 yılının DASK verilerinin yayınlandığını açıklayarak metrekareye 6 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. Buna göre azami teminat tutarı 640 bin TL'den 1.272.000 TL'ye yükseliş yaşandı.

DASK TARAFINDAN ÖDECENEK TUTARLARA VATANDAŞLARIN YORUMU
DASK

DASK 2024

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