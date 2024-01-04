Evi olanlar dikkat! Metrekarebaşı 6000 TL ödeme yapılacak: Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor
Evi olanları yakından ilgilendiren haber geldi. Metrekarebaşı 6 bin TL ödeme yapılacağı duyuruldu. DASK'ın 2024 yılında yapacağı ödemeleri açıklarken rakamların yeterli olup olmadığını sordu. İşte tüm detaylar...
Av. Mehmet Aykut Başderici, kendi hesabı üzerinden DASK hakkında yeni gelişmeleri yayınlarken Başderici, X sosyal medya üzerinden Resmi Gazete'de 2024 yılının DASK verilerinin yayınlandığını açıklayarak metrekareye 6 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. Buna göre azami teminat tutarı 640 bin TL'den 1.272.000 TL'ye yükseliş yaşandı.
DASK TARAFINDAN ÖDECENEK TUTARLARA VATANDAŞLARIN YORUMU