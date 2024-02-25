Evine fatura gelenler hemen kontrol etsin! 3.450 TL'lik devlet yardımı dar gelirlileri sevindirecek

Devlet, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir destek programı başlattı. "Fatura Desteği" programı, özellikle kış aylarında artan enerji maliyetlerine karşı ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere nefes aldırmayı hedefliyor.

Program kapsamında, faturalarında isimleri bulunan aileler, anında 3.450 TL para yardımından faydalanabilecekler. Elektrik ve doğal gaz faturaları için sağlanan bu destek, enerji giderlerini düzenli olarak karşılayarak ailelere ekonomik bir rahatlama sağlıyor.

Elektrik fatura desteği, hanede yaşayan kişi sayısına göre aylık olarak belirlenen miktarlarla yapılmakta. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüttüğü Elektrik Tüketim Desteği (ETD) programına göre;

1-2 kişilik ihtiyacı olan ailelere ayda 130,09 TL (75 kilovatsaat),

3 kişilik ihtiyacı olan ailelere ayda173,46 TL (100 kilovatsaat),

4 kişilik ihtiyacı olan ailelere ayda 216,82 TL (125 kilovatsaat),

5 ve daha fazla kişilik ihtiyacı olan ailelere ayda 260,19 TL (150 kilovatsaat) destek sağlanmaktadır.





Kış aylarında ısınma ihtiyacını karşılamak üzere doğal gaz desteği de sunulmaktadır. Bu destek miktarı 900-2.500 TL arasından 1.500-3.500 TL'ye yükseltilmiştir. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilmekte ve hak sahiplerinin PTT kartlarına ödemeleri yapılmaktadır.

Başvuru ve Ödeme Detayları:

Doğal gaz yardımı başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasından TC kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilebilir. Hak sahipleri, PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek bu destekten faydalanabilirler.

Bu devlet destekleri, özellikle kış aylarında ekonomik olarak zorlanan ailelere büyük bir yardım sağlayarak, yaşam standartlarını iyileştirmeye katkı sağlıyor. Fatura isminizin kontrol edilmesi ve gerekli başvuruların yapılması, ailelere anında maddi destek sağlama fırsatı sunuyor.