Hamsi Fiyatı 200 TL’ye Yükseldi: Bolluk Azaldı, Talep Sürüyor

Sezon başında tezgâhlarda bol görülen hamsi, Karadenizde av miktarının azalmasıyla yeniden 200 TL seviyesine çıktı.

Fiyatlardaki değişimin arka planı

Sezon açıldığında yoğun şekilde avlanan hamsi, bir süreliğine en ucuz balık olarak tüketicinin sofrasını doldurdu; fiyatlar zaman zaman 50 TLye kadar geriledi. Ancak son günlerde av miktarındaki düşüş, satış fiyatlarına sert şekilde yansıdı.

Balık satıcısı Erdoğan Köseoğlu, hamsideki fiyat değişimini şu sözlerle anlattı:

"Sezonun başında hamsi çıktığında 250-300 TL civarındaydı. Daha sonra bolluk dönemine girildi; fiyat 75-100 TL bandında seyretti, akşam saatlerinde ise 50 TL’ye kadar düştü. Şimdi hamsi azalıyor, çünkü göç balığı ve bölgeden çekiliyor. Az yakalanınca doğal olarak pahalı oluyor. Piyasada buzhane hamsileri de var ama taze hamsinin alış ve satış fiyatı farklı. Buna rağmen hâlâ en çok rağbet hamsiye."

Vatandaşlar ise kilo fiyatı 200 TLye yükselse dahi Karadeniz hamsisinden vazgeçmediklerini belirtiyor; talep sürüyor.

