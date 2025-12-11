DOLAR
42,61 -0,05%
EURO
49,99 -0,33%
ALTIN
5.784,47 0,18%
BITCOIN
3.846.558,18 2,29%

Hamsi Fiyatı 200 TL’ye Yükseldi: Bolluk Azaldı, Talep Sürüyor

Karadeniz'de av miktarının düşmesiyle hamsi fiyatı 200 TL'ye çıktı; tüketiciler yine hamsiyi tercih ediyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:44
Hamsi Fiyatı 200 TL’ye Yükseldi: Bolluk Azaldı, Talep Sürüyor

Hamsi Fiyatı 200 TL’ye Yükseldi: Bolluk Azaldı, Talep Sürüyor

Sezon başında tezgâhlarda bol görülen hamsi, Karadenizde av miktarının azalmasıyla yeniden 200 TL seviyesine çıktı.

Fiyatlardaki değişimin arka planı

Sezon açıldığında yoğun şekilde avlanan hamsi, bir süreliğine en ucuz balık olarak tüketicinin sofrasını doldurdu; fiyatlar zaman zaman 50 TLye kadar geriledi. Ancak son günlerde av miktarındaki düşüş, satış fiyatlarına sert şekilde yansıdı.

Balık satıcısı Erdoğan Köseoğlu, hamsideki fiyat değişimini şu sözlerle anlattı:

"Sezonun başında hamsi çıktığında 250-300 TL civarındaydı. Daha sonra bolluk dönemine girildi; fiyat 75-100 TL bandında seyretti, akşam saatlerinde ise 50 TL’ye kadar düştü. Şimdi hamsi azalıyor, çünkü göç balığı ve bölgeden çekiliyor. Az yakalanınca doğal olarak pahalı oluyor. Piyasada buzhane hamsileri de var ama taze hamsinin alış ve satış fiyatı farklı. Buna rağmen hâlâ en çok rağbet hamsiye."

Vatandaşlar ise kilo fiyatı 200 TLye yükselse dahi Karadeniz hamsisinden vazgeçmediklerini belirtiyor; talep sürüyor.

BALIK SEZONUNUN AÇILIŞININ ARDINDAN FİYATI 50 TL KADAR GERİLEYEN HAMSİNİN FİYATI, BALIK BOLLUĞUNUN...

BALIK SEZONUNUN AÇILIŞININ ARDINDAN FİYATI 50 TL KADAR GERİLEYEN HAMSİNİN FİYATI, BALIK BOLLUĞUNUN AZALMASIYLA BUGÜNLERDE 200 TL'YE SATILIYOR.

BALIK SEZONUNUN AÇILIŞININ ARDINDAN FİYATI 50 TL KADAR GERİLEYEN HAMSİNİN FİYATI, BALIK BOLLUĞUNUN...

İLGİLİ HABERLER

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz: IMF tahminleri gerçekleşirse Türkiye dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi olacak
2
CarrefourSA'dan Yeni Nesil Yaşam Alanı: PATiFOUR Açıldı
3
Adlıhan Dere: 'Gücümüz birlikten, bereket yerli üretimden gelir'
4
Bursa Business School’da Stratejik Veri Analitiği ve İş Zekâsı Eğitimi — Veriden Değer Üretme
5
ING Türkiye: 2025 3. Çeyrek Tasarruf Eğilimleri — Her 5 Tasarruf Sahibinden 1'i Hisse/Fon Tercih Ediyor
6
Mersin Kan Portakalı AB Tescili Hedefi: Coğrafi İşaretle Korunuyor
7
Türkerler'in Sivas'ta 500 MW YEKA RES 2025 Rüzgâr Yatırımı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?