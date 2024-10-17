Eylül 2023'te ABD Perakende Satışlarında Beklentilerin Üzerinde Artış

ABD'de Eylül Ayında Perakende Satışlarında Artış

ABD, Eylül 2023'te perakende satışlarında önemli bir artış gördü. Aylık bazda yüzde 0,4 artan satış rakamları, piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Perakende Satış Verileri

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayındaki perakende satışlar 714,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Piyasa analistleri, bu dönemde perakende satışların yalnızca yüzde 0,3 oranında artış bekliyordu. Önceki ay olan Ağustos'ta, perakende satışlar yüzde 0,1 oranında bir artış göstermişti.

Yıllık Bazda Artış

Eylül ayında perakende satışlar, yıllık bazda da yüzde 1,7 oranında bir artış yaşadı. Ağustos ayında bu oran yüzde 2,2 olarak kaydedilmişti. Çeşitli mağaza türlerinde, özellikle giyim mağazaları, sağlık ve kişisel bakım ile gıda ürünleri sunan yerlerde belirgin bir satış artışı yaşandı.

Öne Çıkan Düşüşler

Ancak, elektronik mağazaları, benzin istasyonları ve mobilya mağazalarındaki satışlarda düşüş gözlemlendi. Motorlu taşıtlar ve parçalarının satıldığı mağazalarda ise satışlar değişiklik göstermeden sabit kaldı.

Ekonomik Yorumlar

Uzmanlar, perakende satışlardaki bu artışın, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte büyüme hızını koruduğuna işaret ettiğini belirtiyor. Bu durum, tüketici harcamalarının ekonomideki rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.