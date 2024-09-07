Eylül 2024 Seat Leon Fiyat Listesi

Eylül 2024 Güncel Seat Leon Fiyatları

Otomobil tutkunları için spor ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken Seat, eylül ayına özel güncel fiyat listesini paylaştı. Bu dönemde Seat Leon modellerinin fiyatlarında kayda değer artışlar gözlemleniyor.

Yenilenen Seat Leon Modelleri

Seat Leon'un güncel versiyonu, Barselona'daki Martorell fabrikasında üretiliyor ve iki farklı versiyonla kullanıcılarla buluşuyor. Yeni tasarımıyla beğeni toplayan Leon, özellikle kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Fiyat Değişiklikleri

Eylül ayında Seat Leon fiyatlarına bir zam yapılmış durumda. Örneğin, 1.0 eTSI 110 HP DSG Style donanım seçeneği, ağustos ayında 1 milyon 600 bin TL'den satışa sunulurken, eylülde bu fiyat 1 milyon 680 bin TL'ye yükselmiştir. Ayrıca, 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR versiyonunun fiyatı ise 1 milyon 710 bin TL'den 1 milyon 750 bin TL'ye çıkmıştır.

, Seat Leon, hem tasarımı hem de performansıyla dikkat çekerken, kullanıcılar için maliyetler de artmaya devam ediyor. Eylül ayı güncel fiyatları bu artışları yansıtıyor.