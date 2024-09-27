Eylül Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

Eylül Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları
AA Finans tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Ekonomistler, Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,09 oranında artış göstereceğini tahmin ediyor.
Anket Katılımcıları ve Beklentiler
Bu yıl Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Katılımcıların ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,09 oldu. Beklentiler, yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında değişkenlik gösterdi.
Yıllık Enflasyon Tahminleri
Ankette belirtilen verilere göre, bir önceki ay %51,97 olan yıllık enflasyonun bu ay yüzde 48,11 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
2024 Yılı Enflasyon Beklentileri
Ekonomistlerin 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi Ağustos ayında yüzde 43,23 olarak belirlenmişti. Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi %2,47 artış göstermişti.
2024 Yılı Boyunca Enflasyon Beklentileri
|Tarih
|Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|43,31
|6,84
|6,7
|Şubat
|42,46
|4,04
|4,5
|Mart
|45,58
|3,67
|3,16
|Nisan
|43,65
|3,22
|3,18
|Mayıs
|43,95
|3,04
|3,37
|Haziran
|42,61
|2,28
|1,64
|Temmuz
|42,20
|3,51
|3,23
|Ağustos
|42,84
|2,64
|2,47
|Eylül
|43,23
|2,09
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