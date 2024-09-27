Eylül Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

Eylül Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları

AA Finans tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Ekonomistler, Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,09 oranında artış göstereceğini tahmin ediyor.

Anket Katılımcıları ve Beklentiler

Bu yıl Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Katılımcıların ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,09 oldu. Beklentiler, yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında değişkenlik gösterdi.

Yıllık Enflasyon Tahminleri

Ankette belirtilen verilere göre, bir önceki ay %51,97 olan yıllık enflasyonun bu ay yüzde 48,11 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

2024 Yılı Enflasyon Beklentileri

Ekonomistlerin 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi Ağustos ayında yüzde 43,23 olarak belirlenmişti. Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi %2,47 artış göstermişti.

2024 Yılı Boyunca Enflasyon Beklentileri