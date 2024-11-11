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New York Borsası Yükselişle Açıldı: Trump Etkisi Devam Ediyor

Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle New York borsası yükselişe geçti, yatırımcıların odak noktası ekonomik gelişmeler.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 18:02
New York Borsası Yükselişle Açıldı: Trump Etkisi Devam Ediyor

ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan olmasıyla, piyasalarda oluşturduğu pozitif hava sürerken, New York borsası, enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, %0,58 artış göstererek 44.243,74 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %0,22'lik bir artışla 6.008,86 puana, Nasdaq endeksi ise %0,36 kazançla 19.355,33 puana yükseldi.

Geçen hafta gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zaferi ve ABD Merkez Bankası (Fed)'nın beklenen faiz indiriminin desteğiyle, pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Donald Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesi, ekonomiye dair izleyeceği politikalarla ilgili belirsizlikleri ve beklentileri beraberinde getirirken, bu durum piyasalardaki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesinin vergi indirimleri ve daha kolay bir düzenleyici ortam beklentileri ile piyasaları desteklemeye devam ettiğini belirtiyor. Seçim sonuçları sonrasında yükselişe geçen dolar endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde 105,5 ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini koruyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise geçen hafta %4,48'e yaklaşarak son 4 ayın zirvesini test ettikten sonra %4,35 seviyesinde dengelendi.

Kripto para birimi Bitcoin de, Trump'ın seçim zaferi ve kripto yanlısı adayların Kongre'ye seçilmesinin ardından artış göstererek 82 bin dolar'ın üzerine çıktı.

Analistler, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yatırımcıların odaklarının ekonomi ile ilgili gelişmelere kaydığını ifade etti. ABD'de çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun bir makroekonomik veri gündemi bulunuyor. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmada para politikasının seyrine dair daha fazla ipucu aranacağı da belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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