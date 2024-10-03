Eylülde İmalat Sektöründe Fiyat Artışları

Eylülde Üretici Fiyatlarında Artış

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylül ayında ciddi bir yükseliş göstererek çeşitli sanayi sektörlerinde artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, madencilik ve taş ocakçılığında yıllık yüzde 43,59, imalatta yüzde 33,77, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 17,01 ve su temininde yüzde 48,7 oranında artış yaşandı.

Yıllık Değişimler ve Aylık Artışlar

Daha önceki verilere göre, Yİ-ÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,37, geçen yılın aralık ayına oranla yüzde 25,55, yıllık bazda ise yüzde 33,09 artış gösterdi. Ayrıca 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 44,81 oranında bir yükseliş kaydedildi.

Sanayi Gruplarındaki Artışlar

Ana sanayi gruplarında ise yıllık değişimlere bakıldığında; ara mallarında yüzde 32,7, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,95, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 44,38, enerjide yüzde 11,89 ve sermaye mallarında yüzde 36,55 oranında artışlar yaşandığı gözlendi.

Aylık Sektörel Değişimler

Sektörlerin aylık olarak değişimine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,83, imalatta yüzde 1,25, elektrik ve gaz üretiminde yüzde 2,28 ve su temininde yüzde 1,95 artış gerçekleşti. Ana sanayi grupları kapsamında, ara malında yüzde 1,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,7, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,7, enerjide yüzde 0,45 ve sermaye mallarında yüzde 1,89 artışlar kaydedildi.

(Sürecek)