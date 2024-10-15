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Eylülde Küresel Petrol Üretiminde Azalma

Küresel petrol arzı, eylül ayında günlük 680 bin varil düşerek 102 milyon 760 bin varile geriledi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:10
Eylülde Küresel Petrol Üretiminde Azalma

Eylülde Küresel Petrol Üretimi Düşüşte

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan rapora göre, küresel petrol üretimi eylül ayında bir önceki aya göre günlük yaklaşık 680 bin varil azalarak 102 milyon 760 bin varil seviyesine geriledi.

OPEC Üretiminde Önemli Düşüş

Rapor, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ham petrol üretiminin eylülde günlük 650 bin varil düşerek 26 milyon 720 bin varil olduğunu belirtiyor. OPEC dışındaki ham petrol üretimi ise 5 milyon 620 bin varil olarak kaydedildi.

OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay 32 milyon 350 bin varil olarak hesaplandı. Bu miktar, bir önceki ayki seviyeden 630 bin varil daha az.

OPEC Dışı Üretim

OPEC dışı ülkelerin üretimi de eylülde günlük 50 bin varil azalarak 70 milyon 410 bin varil seviyesine düştü. Tüm bu faktörler, küresel petrol arzını etkileyen başlıca nedenler arasında yer aldı.

Piyasa Analizleri

IEA, bu yıl küresel petrol arzının geçen yıla göre günlük 660 bin varil artarak 102 milyon 900 bin varil olması beklediğini açıkladı. Eğer mevcut gönüllü arz kesintileri devam ederse, OPEC+ grubunun üretiminde günlük 820 bin varil azalma öngörülüyor.

Gelecek Yıla Dair Tahminler

Gelecek yıl küresel petrol arzının, 2023'e kıyasla günlük 2 milyon varil artarak yaklaşık 105 milyon varil seviyesine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, global petrol talebinin 2023'te günlük 862 bin varil artışla 102 milyon 840 bin varil olması öngörülüyor.

OECD ve Dışı Ülkelerde Talep Prognosu

Küresel petrol talebinin bu yıl OECD ülkelerinde 45 milyon 629 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 57 milyon 211 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise talebin günlük 998 bin varil artarak 103 milyon 838 bin varil seviyesine ulaşacağı öngörülmekte.

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