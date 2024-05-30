Faizsiz kredilerde yeni süreç başladı! En yüksek faizsiz kredinin adresi

Bankalar faizsiz kredilerde yeni tutarlarını açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAİZSİZ KREDİ TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların faizsiz kredi kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Güncel olarak bankaların 120 aylık konut kredilerinde ana para dışında faiz tutarları yüzde 250 oranına yükseldi, 48 aylık taşıt kredilerinde ise faiz yükü yüzde 150 oranlarına kadar yükseldi. İhtiyaç kredisi kullananlara ise 12 aylık vadede bile yüzde 50 faiz yükü biniyor. Yüksek faiz oranları kredi hacimlerini de etkilerken BDDK seçim haftasında 1 trilyon 623 milyar TL tüketici kredisi büyüklüğünün 10 Mayıs tarihinde 1 trilyon 653 milyar TL olduğunu açıkladı. Kredi hacimlerinde ve faiz oranlarında yaşanan yükselişler devam ederken bankaların müşterilerine özel başlattığı faizsiz kredi ödemeleri de yoğun ilgi görüyor. Güncel olarak faizsiz kredi ödemesi kampanyaları şu şekilde;





QNB Finansbank

30 bin TL

3-6 ay vade/20 bin TL’si nakit avans

Garanti BBVA

30 bin TL

3-6 ay vade/20 bin TL’si nakit avans

Deniz Bank

25 bin TL

3-6 ay vade/15 bin TL’si nakit avans

İş Bankası

25 bin TL

3 ay vade/nakit avans

Akbank

20 bin TL 3 ay vade/nakit avans

Cepte TEB

10 bin TL

6 ay vade