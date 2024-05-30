Faizsiz kredilerde yeni süreç başladı! En yüksek faizsiz kredinin adresi

Bankalar faizsiz kredilerde yeni tutarlarını açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
FAİZSİZ KREDİ TUTARLARI GÜNCELLENDİ
Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların faizsiz kredi kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Güncel olarak bankaların 120 aylık konut kredilerinde ana para dışında faiz tutarları yüzde 250 oranına yükseldi, 48 aylık taşıt kredilerinde ise faiz yükü yüzde 150 oranlarına kadar yükseldi. İhtiyaç kredisi kullananlara ise 12 aylık vadede bile yüzde 50 faiz yükü biniyor. Yüksek faiz oranları kredi hacimlerini de etkilerken BDDK seçim haftasında 1 trilyon 623 milyar TL tüketici kredisi büyüklüğünün 10 Mayıs tarihinde 1 trilyon 653 milyar TL olduğunu açıkladı. Kredi hacimlerinde ve faiz oranlarında yaşanan yükselişler devam ederken bankaların müşterilerine özel başlattığı faizsiz kredi ödemeleri de yoğun ilgi görüyor. Güncel olarak faizsiz kredi ödemesi kampanyaları şu şekilde;
QNB Finansbank
30 bin TL
3-6 ay vade/20 bin TL’si nakit avans
Garanti BBVA
30 bin TL
3-6 ay vade/20 bin TL’si nakit avans
Deniz Bank
25 bin TL
3-6 ay vade/15 bin TL’si nakit avans
İş Bankası
25 bin TL
3 ay vade/nakit avans
Akbank
20 bin TL 3 ay vade/nakit avans
Cepte TEB
10 bin TL
6 ay vade