Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemek isteyen vatandaşlara müjde geldi. Faturalarını düzenli ödeyen vatandaşlara 750 TL ödeme yapılacak. Detaylar burada...







ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURASI ÜSTÜNDE ADI YAZANLAR DİKKAT: YARINDAN SONRAYA KADAR 750 TL VERİLECEK!

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyenlere fırsat tanındı. 25 gün geçerli olmak üzere 750 TL hediye edilecektir. QNB Finansbank müşterilerine bir açıklama yayınladı. Banka faturayı ödemek için 750 TL vereceklerini açıkladı. Kampanyaya katılmak için yarına kadar vaktiniz var.

QNB Finansbank, otomatik fatura düzenlemeye özel kampanya başlatıyor. Bankadan alınan bilgiye göre, 31 Mart'a kadar QNB Mobil müşterisi olduğunuzda, QNB Finansbank cari hesabınızdan veya kredinizden yapacağınız her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 250 TL olmak üzere toplam 750 TL'ye kadar ParaPuan kazanacaksınız.

QNB FİNANSBANK KAMPANYASINI AÇIKLADI

QNB Finansbank tarafından yayınlanan kampanya açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

1-31 Mart 2024 tarihleri arasında QNB Mobil müşterisi iseniz, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında mevcut QNB Finansbank hesabınız üzerinden yapacağınız her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için toplam 750 TL yani 250 TL alacaksınız. veya CardFinans ve QNB First logolu Kredi Kartınız. %50’ye varan ParaPuan kazanma şansı!

Kampanyadan 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında QNB Mobil uzaktan müşterisi olan ve bu dönemde görüntülü görüşme müşterimiz olan aboneler yararlanabilir.

Bu kampanya, 1 - 31 Mart tarihleri arasında CardFinans ve QNB First logolu kredi kartınız veya QNB Finansbank cari hesabınızdan vereceğiniz yeni otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir.

Kampanya süresi boyunca iptal edilip tekrar teslim edilen siparişlerden ödül kazanılamaz. Vereceğiniz her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için toplamda maksimum 750 TL veya 250 TL ParaPuan kazanabilirsiniz.

Kredi kartı ödülü kazanabilmeniz için tarafınıza bildirilen faturanın 30 Nisan 2024 tarihine kadar en az bir kez ödenmesi gerekmektedir. Verilen talimatların 30 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir. Bu tarihten önce sipariş iptali durumunda bonus ParaPuanlarınız geri alınacaktır.

ParaPuan kullanılmış ise kullanılan ParaPuan miktarı kredi kartı ekstrenize masraf olarak işlenecektir.

Kredi kartına yönlendirilen 100 TL ParaPuan ödülleri, faturanın ödendiği ayın son iş gününde; Kalan 150 TL, 1-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında CardFinans veya QNB First logolu kredi kartınıza yüklenecektir.

Hesaptan verilecek talimatlar için ilgili faturanın 30 Nisan 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir ve kazanılan ParaPuan'lar 1-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında CardFinans Nakit kartına yüklenecektir.

Ödeme tarihinde hesap bakiyesi veya kredi kartı limitinin yetersiz olması durumunda fatura ödemesi yapılmayacaktır. Bu kampanya yalnızca CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları ile QNB Finansbank vadesiz hesaplarından verilen siparişlerde geçerlidir.

25 GÜN GEÇERLİ OLACAK

Kazanılan ParaPuan'ların kullanım süresi 25 gündür, bu süre sonunda kullanılmayan ParaPuan'lar geri alınacaktır. Kazanılan ParaPuan'lar QNB Finansbank üye şirketlerinde, QNB Finansbank POS'larında kullanılabilir.

Otomatik fatura ödeme talimatları QNB Finansbank şubelerinden, çağrı merkezlerinden, QNB Mobil'den veya kişisel internet bankacılığından yapılabilmektedir.

Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve toplamda maksimum 750 TL ParaPuan kazanabilir.