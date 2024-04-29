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Faturasını ödeyemeyen başvursun! Başvuranlara tek seferlik 750 TL destek!

Gıdadan akaryakıta kadar birçok sektörde bankalardan kampanya haberleri gelirken, QNB Finansbank da yeni bir kampanya duyurdu. Finansbank, başvuru yapan müşterilerine 750 TL'lik fatura desteği vereceğini açıkladı. Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 29.04.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:30
Faturasını ödeyemeyen başvursun! Başvuranlara tek seferlik 750 TL destek!

Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalar da daha fazla müşteri portföyü oluşturmak adına ve mevcut müşterilerini memnun etmek için sürekli kampanyalar düzenliyor. Son olarak QNB Finansbank, yeni hazırladığı kampanya çerçevesinde müşterilerine 750 liralık fatura desteği yapacağını duyurdu.

Böylece QNB Finansbank müşterilerine elektrik, su ve doğalgaz fatura ödemeleri için 750 TL iade verilecek. Vadesiz hesabınızdan veya kredi kartınızdan her otomatik fatura talimatına yönelik 250 lira olmak üzere toplamda 750 lira ödeme gerçekleştirilecek. Finansbank müşterileri kampanyadan 30 Nisan tarihine kadar yararlanabilecek.

Bu promosyon CardFinans ile QNB First logosuna sahip kredi kartları veya çek hesapları için geçerlidir. Her otomatik fatura talimatınızda 250 lira olmak üzere toplam 750 lira iade alacaksınız.

BAŞVURU KOŞULLARI

Faturasını ödeyemeyen başvursun! Başvuranlara tek seferlik 750 TL destek!

Kampanyadan yararlanmak için 31 Mayıs tarihine kadar en az bir faturanın ödenmesi ve 31 Ekim tarihine kadar siparişlerin başlatılması gerekmektedir. Kazanılan iade tutarı 1 Haziran ile 10 Haziran tarihleri ​​arasında hesabınıza yüklenecektir.

Ödeme tarihi itibarıyla hesabınızda veya kredi kartınızda yeterli bakiye bulunmaması durumunda faturanız ödenmeyecektir. Bu promosyon yalnızca CardFinans ile QNB First logosuna sahip olan kredi kartı ile vadesiz hesaplarla verilen siparişlerde geçerlidir. Otomatik fatura talimatı banka şubeleri, çağrı merkezleri, mobil uygulamalar ve internet bankacılığı aracılığıyla verilebilmektedir. Bu promosyonla müşteriler 750 liraya kadar kazanabiliyor.

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