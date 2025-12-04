Feke'de 700 Metre Altında Çinko Üretimi: Savunma Sanayine Karanlıkta Mesai

Yerin 700 metre altında çinko üretimi: Karanlıkta fedakâr mesai

Adana’nın Feke ilçesinde yerin 700 metre altında çalışan madenciler, savunma sanayinde de kullanılan çinko üretimiyle hem kendi gelecekleri hem de ülke ekonomisi için ter döküyor. 4 Aralık Dünya Madenciler Gününde de üretimi sürdüren ekip, zorlu koşullara rağmen güvenlik tedbirlerini aksatmıyor.

Üretim kapasitesi ve jeolojik özellikler

Madenciler, 550 milyon yıllık fay dokuları arasında bulunan çinko cevherini çıkartıyor. Yaklaşık 50 kişilik ekip, yer altı ve yer üstünde kurdukları güvenlik zinciriyle aylık 500–750 ton arası cevher üretiyor. Üretilen cevher tesislerde işlenip ülke geneline sevk edilirken, bir kısmı İran’a da ihraç ediliyor.

Güvenlik ve disiplin ön planda

Madenciler, karanlık galerilerde çalışmaya başlamadan önce hazırlanan kontrol listelerini eksiksiz tamamlıyor ve tüm güvenlik tedbirlerini uyguluyor. Depremler nedeniyle güvenlik seviyesi en üst düzeyde tutuluyor; çatlaklar ve gevşemeler titizlikle kontrol edilerek galeriler adeta ilmek ilmek işleniyor.

Madencilerin sözleri

Sıtkı Özcan (30 yıllık madenci ve ocak çavuşu): "Yaklaşık 300–400 metre derindeyiz. Sevdiğimiz için bize zor gelmiyor. Tahkimata, çatlaklara ve kavlaklara dikkat ettiğimiz sürece burası da güvenlidir. Dalgınlık en büyük risktir. Daha önce kömürde çalıştım, çok zordu. Atletle 30 derecede çalışıyorduk. Şu an bu maden onlara göre cennet."

Raşit Kemal Sönmez (H2O2 Peroksit Enerji ve Üretim A.Ş. İşletme Müdürü): "Adana’nın Feke ilçesinde çinko madenciliği yapıyoruz. Eski ocaklar 400–450 metreye kadar iniyor fakat bizim üretim kotlarımız 740–750 bantlarında. Cevheri tesisimizde işleyip ülke genelinde sevk ediyor ve İran’a ihraç ediyoruz. Toplam 55 kişiyiz, 40’ı yer altında çalışıyor. Günlük 500–750 ton cevher üretiyoruz. Çinko, savunma sanayisinden telefon üretimine kadar birçok alanda kullanılıyor. Bu işin temeli samimiyet ve ekip çalışmasıdır. Zincirin bir halkası koparsa sistem yürümez."

Ali Altınsoy (12–13 yıllık madenci): "600–700 metrelerde çalışıyoruz."

Abdullah Topuz (7 yıllık madenci): "Yer altı da güzel, yer üstü de. Çatlak ve patlamalara karşı dikkatliyiz, tedbir olduktan sonra çalışmalara devam ederken çok severek yaptığımız bir iş."

Emrah Köken (15 yıllık madenci ve ateşçi): "Deprem ve kaza ihtimali nedeniyle ailem tedirgin oluyor. Ama biz içeri girdiğimiz anda dışarıdaki her şeyi bırakıp işe odaklanırız. Emekli oldum ama devam ediyorum. İşin zorluğu var ama alışınca kolaylaşıyor."

Oruç Ergen (22 yıllık baş çavuş): "Tüm ekibin can güvenliğinden sorumluyuz. Nizami yapılmazsa tehlikeli bir iştir. Metal madenlerinde de göçük ve su baskını riski vardır. Çalışanlarla bir can bağı oluşuyor, biri zarar görse bize olmuş gibi üzülüyoruz. Bu yüzden önce dikkat ve güvenlik."

Günlük hayat ve mesai

İhlas Haber Ajansı muhabirleri, yerin 700 metre altındaki zorlu mesaiyi görüntüledi. Kasklardaki fenerler, maden içi aydınlatma ve sıkı kontrol prosedürleri, madencilerin karanlık galerilerde güvenle çalışabilmesine olanak sağlıyor. Ekiplerin disiplin ve dayanışma içinde yürüttükleri çalışma, hem yerel hem ulusal ekonomi için önemli bir katkı olarak öne çıkıyor.

FEKE İLÇESİNDE YERİN 700 METRE ALTINDA ZORLU MESAİ YAPAN MADEN İŞÇİLERİ, SAVUNMA SANAYİNDE DE KULLANILAN ÇİNKO ÜRETEREK HEM KENDİLERİNİN HEM DE ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ALIN TERİ DÖKÜYOR.