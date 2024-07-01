Fiat Doblo'da fiyatlar yere serildi! Eskisinden bile daha ucuz fiyata satışta

Fiat Doblo'nun fiyatları, talep azaldıkça düşmeye başladı. Yeni kasasıyla anlamsız derecede pahalı hale gelen Doblo, şimdi normal fiyat seviyelerine geri dönüyor.

Fiat, son dönemde birçok modelinde çekici indirimler sunarak otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. Özellikle ticari araç segmentinde yapılan büyük kampanyalar dikkat çekiyor. Fiat Doblo, yenilenerek Türkiye pazarına sunulduğundan beri eski popülaritesini yeniden kazanamamıştı; ancak Fiat'ın son kampanya ve indirimleri ile birlikte Doblo'nun satışlarında önemli bir artış bekleniyor.





Yeni Fiat Doblo, giriş seviyesinde 1.5 litrelik dizel motor ve manuel şanzımanla sunuluyor. Bu motor, 100 beygir gücü üreterek kullanıcılarına makul yakıt tüketim değerleri sağlıyor. Hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde ekonomik bir seçenek olan Doblo, performans açısından da beklentileri karşılıyor. Yüksek tork ve güç üreten dizel motor, aracın ticari kullanımlar için de ideal bir tercih olmasını mümkün kılıyor.

Yenilenen Fiat Doblo, hem dış tasarımı hem de iç mekanı ile kullanıcılarına modern ve işlevsel bir deneyim sunuyor. Geniş bagaj hacmi ve pratik iç mekân düzenlemeleriyle öne çıkan araç, özellikle ticari kullanım için önemli avantajlar sunuyor. Ayrıca, konforlu sürüş özellikleri ve dayanıklılığı ile tanınan Doblo, ticari araç kullanıcılarının vazgeçilmezi olma yolunda ilerliyor.





FİAT DOBLO KAMPANYALARIYLA GENİŞ KİTLELERE HİTAP EDİYOR

Fiat’ın düzenlediği kampanyalar sayesinde, yeni Doblo rekabetçi fiyatlarla piyasada yer alıyor. Bu da aracın daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlıyor. Özellikle işletmeler ve ticaretle uğraşan bireyler için Doblo, ekonomik ve verimli bir çözüm sunuyor.

Fiat Doblo, Türkiye pazarında tekrar popülerlik kazanmak için önemli adımlar atmaktadır. Fiat'ın sunduğu indirimler ve kampanyalar, araca olan ilgiyi artırmış durumdadır. Kullanıcılar, uygun fiyatlarla yüksek performans ve yakıt verimliliği sunan bu aracı tercih ederek, ticari faaliyetlerinde önemli avantajlar elde etmektedirler. Şu anda, Fiat Doblo'nun farklı versiyon seçeneklerini ve güncel fiyat listesini inceleyelim.





FİAT DOBLO GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

• 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 Easy Manuel Dizel

Fiyatı: 1.064.900 TL

• 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Premio Manuel Dizel

Fiyatı: 1.134.900 TL

• 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Premio Otomatik Dizel

Fiyatı: 1.219.900 TL

• 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Premio Plus Otomatik Dizel

Fiyatı: 1.319.900 TL