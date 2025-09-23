Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylülde 12,3 Puan Artışla 177,1'e Yükseldi

TCMB verilerine göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde 12,3 puan artarak 177,1 oldu; talep göstergeleri güçlenirken istihdam eğiliminde zayıflama görüldü.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:23
23.09.2025
Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylül ayında geçen aya göre 12,3 puan artarak 177,1 seviyesine ulaştı. Bu veriyi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve FHGE duyurusunda açıkladı.

Ankete katılan 147 kuruluştan alınan yanıtların ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla hesaplanan endekste, alt göstergelerin tamamının FHGE üzerindeki etkisinin artış yönünde olduğu belirlendi.

Alt endekslerdeki gelişmeler

Endeksi oluşturan yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son 3 ayda hizmetlere olan talep ve gelecek 3 ayda hizmetlere talep beklentisi alt endekslerinin FHGE'yi artırdığı görüldü. Son 3 aya ilişkin iş durumu değerlendirmelerinde iyileşme yönündeki görüşler, bir önceki aya kıyasla güçlendi.

Aynı şekilde, son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış gerçekleştiğine dair değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda talepte artış beklentileri de güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelerde ise, son 3 ayda istihdamda artış bildirenler ile gelecek 3 ayda istihdam artışı bekleyenler lehine seyrin zayıfladığı gözlendi.

Alt sektör değerlendirmesi (NACE Rev.2)

2025 yılı eylül ayında NACE Rev.2 sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektörü alt sektörleri değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre şu değişimler tespit edildi: 64 - Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) +13,3 puan, 65 - Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) +0,1 puan ve 66 - Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler +2,7 puan.

