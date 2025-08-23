Fırat kaplumbağası kamerada: Doğa Koruma ve Milli Parklar duyurdu

Rafetus euphraticus izleme ve koruma çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yaşayan 5 tatlı su kaplumbağası türünden biri olan Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus)'na ilişkin görüntü ve bilgi paylaştı.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda kaplumbağanın kameralara yakalandığı belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde yaşayan 5 tatlı su kaplumbağasından biri. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tükenme tehlikesi altında. Genelde çamura gömülü yaşar, hızlıdır, ürkektir, güneşlenmeye pek çıkmaz ama bu kez kameralarımıza poz verdi. Tür koruma eylem planı kapsamında izleme ve koruma çalışmalarımız devam ediyor."

Yetkililer, Tür koruma eylem planı kapsamında izleme ve koruma faaliyetlerinin sürdüğünü vurguladı.