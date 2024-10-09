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Fitch Ratings: Karbonsuzlaşma Süreci Yavaş İlerliyor

2023'te dünya ekonomisinin karbonsuzlaşma hızı beklenenden çok daha yavaş devam ediyor, gelişmiş ülkelerde direnç artıyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:45
Fitch Ratings: Karbonsuzlaşma Süreci Yavaş İlerliyor

Fitch Ratings'in Yeni Raporu

Fitch Ratings, 2023 yılı itibarıyla dünya ekonomisinde karbonsuzlaşma hızının yavaş olduğuna dair bir analiz yayımladı. Büyük ve gelişmiş ekonomilerin kaydettiği keskin iyileşmeye rağmen, karbonsuzlaşma süreci istediği hızda ilerlemiyor.

Gelişmekte Olan Ülkelerde İlerleme Yok

Fitch'in "Ekonomi Göstergesi: Dünya GSYH'sinin Karbonsuzlaşma Hızı Hala Çok Yavaş" başlıklı raporuna göre, gelişmekte olan ekonomiler karbon yoğunluğunu azaltamakta başarısız oldu. Bu ülkelerin dünya enerji tüketimindeki payı ise artmaya devam ediyor.

Küresel Ekonomide Emisyon Artışı

Küresel ekonomik büyüme 2023'te %2,9 oranında gerçekleşti. Ancak, karbon emisyonlarının %1,8 oranında arttığı belirtildi. Emisyonların küresel GSYH'ye oranındaki düşüş sadece %1 düzeyinde oldu ve bu seviye son 25 yılın ortalamasıyla eşdeğer.

2050 Hedefleri ve Zorluklar

Net sıfır emisyona ulaşmak için, bu oranların yıllık %8 seviyesinde gerilemesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl gelişmiş ülkelerin emisyonları %4,2 azalırken, ekonomik büyüme %1,8 seviyesinde sürdü. Gelişmiş ekonomilerin emisyonları 1970'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Temiz Enerji Yatırımları Üzerine

Bu olumlu iyileşmenin çoğu, enerji verimliliğindeki artıştan kaynaklanıyor. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde temiz enerji projelerine yapılan yatırımların yetersiz olması dikkat çekiyor. Son zamanlarda, küresel temiz enerji yatırımları ağırlıklı olarak gelişmiş ekonomiler ve Çin'de yoğunlaştı.

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