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Fitch Ratings, Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye artırdı ve not görünümünü durağan olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:41
Fitch Ratings, Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

Fitch, Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltme kararı aldı. Ayrıca, not görünümü durağan olarak belirlendi.

Türkiye Ekonomisindeki İyileşme

Fitch Ratings'in Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, pozitif reel faiz oranları, düşük cari açık ve döviz korumalı mevduatlardaki azalma ile dış tamponların iyileşmesinin sürebileceği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin rezervlerinin bu yıl sonunda 158 milyar dolar, 2025 sonunda ise 165 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Enflasyon ve Cari Açık Tahminleri

Enflasyonun bu yıl yüzde 43 ile sona ereceği ve 2025 sonunda yüzde 21 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, cari açığın bu yıl GSYH'nin %1,9'una düşmesi öngörülüyor.

Ekonomik Büyüme Beklentileri

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,5, 2025'te ise %2,8 büyüyeceği beklentisi yer aldı. Avrupa Birliği'ndeki toparlanmanın net ihracatı destekleyeceği belirtiliyor.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu geçen yıl eylülde 'B' olarak teyit ettikten sonra not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirmişti. Bu yıl mart ayında ise notu tekrar 'B'nden 'B+'ya yükseltmişti.

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