Fitch'ten iki yıl sonra bir ilk: Türkiye'nin kredi notu negatiften çıktı

Ekonomik olarak zorlu bir sınavdan geçtiğimiz bu dönemde o kuruluştan Türkiye için güzel bir haber geldi. İşte detaylar…







FİTCH, TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTUNU AÇIKLADI. 2 YIL SONRA 'NEGATİF'TEN 'DURAĞAN'A ÇIKTI

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak doğruladı ve görünümünü 2 yıl sonra 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti.

Fitch Ratings Türkiye'nin kredi görünümünü revize etti. Kurumdan gelen duyuruda ,Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunun "B" olarak doğrulandığı kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a olarak değiştirildiği bildirildi.

Fitch'in değerlendirmesinde, “TCMB'nin politika faizini 2023 yılı sonuna kadar %35'e çıkaracağını ve 2024'te de bu seviyede kalacağını tahmin etsek de para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik mevcut.” denildi.

Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit eden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, kredi notu görünümünün durağan olarak revize edilmesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Görünümün 'durağan' olarak revize edilmesi, makro-finansal istikrara yönelik kısa vadeli riskleri en aza indirmeyi ve ödemeler dengesi üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlayan daha geleneksel ve daha sıkı bir politika karışımına dönüşü yansıtıyor.

FAİZ BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yılı sonuna kadar işletme faizlerini yüzde 35'e çıkaracağının tahmin edildiğini belirten Fitch, 2024 yılında da faiz oranlarının bu seviyede kalacağını söyledi.

“BELİRSİZLİK MEVCUT”

Fitch raporunda, "Gelecekteki para politikası sıkılaştırmasının hızı ve zamanlamasına ilişkin yüksek derecede belirsizlik var" dedi.

REZERVLER

Toplam uluslararası rezervlerin mayıs ortasından bu yana belirgin bir şekilde toparlandığını öne süren Fitch, rezervlerin 2023 yılı sonunda 115 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

Fitch, rezervlerin 2024'te "nispeten istikrarlı" olacağı tahminini paylaşıyor.

BÜYÜME

Kuruluş, Türkiye'nin büyümesinin 2023'te yüzde 4,3'e ulaşacağını tahmin ediyor ve bu oranın 2024'te yüzde 3'e düşebileceğini belirtiyor.

ENFLASYON

Enflasyonla ilgili olarak Fitch şunları söyledi: "Enflasyonun yıl sonuna kadar %65'e, 2023'te ise ortalama %51,9'a ulaşmasını bekliyoruz."

Açıklamada, "Kısmen siyasi nedenlerden dolayı, enflasyonu düşürmeye yönelik politika düzenlemelerinin ölçeği, sürdürülebilirliği ve başarısı konusunda belirsizlikler devam ediyor" denildi.