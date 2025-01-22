Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau'dan Enflasyon Değerlendirmesi

Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau'dan Önemli Açıklamalar

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni dönem politikalarının Avrupa'daki enflasyonist etkilerini sorguladı. Galhau, “ABD’deki enflasyonist etkilerin Avrupa’da çok önemli olacağını düşünmüyorum.” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, Dünya Ekonomik Forumu’nda, Davos’ta gerçekleşen “Faiz Oranları Nereye Gidiyor?” oturumunda gündeme geldi.

Avrupa’da Enflasyon ve Faiz Oranları

Galhau, Avrupa’daki enflasyonla mücadelenin başarılı olduğunu belirterek, “Ekim 2022’de yüzde 10'un üzerinde bir zirve noktasındaydık, şu anda yüzde 2,4'teyiz. Bu yıl için ortalama olarak yüzde 2,1 yani az çok hedef oranda kalmamızı bekliyoruz.” dedi.

Yapısal Reformlar ve Tedarik Şokları

Başkan, gelecekte tedarik şoklarının önemli bir unsur olarak kalacağını vurguladı ve “Tüm tedarik şokları da birbirinin aynısı değildir. Bazı şoklar çekirdek enflasyona girdi ve bu da para politikasında güçlü adımlar atmayı gerektirdi.” bilgisini paylaştı.

Deregülasyon Riskleri

Galhau, mali harcamaların uzun vadeli ve büyüme odaklı olması gerektiğine dikkat çekerek, “Mali kurallarda iyileştirme ve sadeleştirme için alanımız var. Ancak kriptolar ve banka dışı kurumlar üzerinde deregülasyon yapmak, uzun vadede finansal krizlere yol açabilir.” uyarısında bulundu.

Sonuç

Galhau'nun açıklamaları, hem Avrupa hem de ABD ekonomisinin geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Avrupa’nın bir büyüme sorunu olduğuna dikkat çekerek, yapısal reformların gerekliliğini vurguladı.