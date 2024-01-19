Garanti Bankası kesenin ağzını açtı! O işlemi yapan emekliye 10.000 TL verecek

Garanti BBVA emekli müşterilerine 10 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BBVA EMEKLİ KAMPANYASI

Garanti BBVA tarafından yapılan son duyuruya göre mobil uygulama üstünden ilk kez müşteri olan emekli müşterilere 1500 TL ek ikramiye ödemesi yapılıyor. Garanti BBVA üstünden emekli maaşı alan vatandaşların 31 Ocak tarihine kadar başvurularını dijital kanallar aracılığıyla yapmaları gerekiyor. Emekli müşterilere özel 7 bin 500 TL'ye varan nakit desteğinin yanında kredi kartıyla yapılan 500 TL harcamalara 1000 TL özel bonus ödemesi yapılacak. Aynı zamanda mobil bankacılık üstünden müşteri olan emeklilere 1.500 TL ek ödeme yapılacak. EYT yasasıyla emekli olan müşteriler prim borçlarını uygun faiz oranlı kredi destekleriyle kapatabilecek.





Emeklilerin bağlı olduğu hesaplarla mesai saatleri içinde internet üzerinden yaptıkları transfer işlemlerinden de ödeme alınmayacak. Kampanya 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak. Mobil bankacılık üstünden başvuru yapmak için mobil uygulamaya giriş yaptıktan sonra Emekli seçeneğini seçmeniz ve Garanti BBVA'dan emekli maaşı almaya başlayın seçeneğini tercih etmeniz gerekiyor. Daha sonra adımları uygulayıp başvurunuzu yapabilirsiniz. Bankanın internet bankacılığı üzerinden başvuru yapmak için internet bankacılığına giriş yaptıktan sonra Hesaplar kısmına girmeniz ve Emekli Maaş Transferi seçeneğini seçtikten sonra Garanti BBVA'dan emekli maaşı almaya başlayın seçeneğini seçmeniz ve başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor.