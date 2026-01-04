DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.902,41 -1,12%

Gaziantep 2025'te 10 milyar 145 milyon dolar ihracata ulaştı

Gaziantep’in 2025 ihracatı 10 milyar 145 milyon 26 bin dolara yükseldi; Aralıkta 977 milyon 928 bin dolar ile Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. ili konumunu korudu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:47
Gaziantep 2025'te 10 milyar 145 milyon dolar ihracata ulaştı

Gaziantep 2025'te 10 milyar 145 milyon dolar ihracata ulaştı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kentin 2025 yılı ihracatının 10 milyar 145 milyon 26 bin dolar olduğunu açıkladı. Akıncı, zorlu küresel koşullara rağmen Gaziantep’in Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 6. ili olma konumunu koruduğunu vurguladı.

Aralık performansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerini değerlendiren Akıncı, Gaziantep’in Aralık ayında 977 milyon 928 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu rakamın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış anlamına geldiğini belirtti.

Yıl sonu değerlendirmesi

2025 yılı ihracatının 10 milyar 145 milyon 26 bin dolar olarak kaydedildiğini aktaran Akıncı, 2024 yılında 9 milyar 990 milyon 853 bin dolar olan ihracat hacminin yaklaşık yüzde 1,5 artışla 10 milyar dolar eşiğinin üzerine taşınmasının, mevcut küresel ve ulusal ekonomik koşullar dikkate alındığında stratejik açıdan önemli olduğunu ifade etti.

Akıncı'nın değerlendirmesi

Küresel talepteki yavaşlama, finansman maliyetlerindeki artış ve jeopolitik risklerin belirleyici olduğu bir yılda, ihracatta geri düşülmemesinin Gaziantep ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyduğunu aktaran Akıncı, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "2025 yılı ihracat performansı, çok yüksek oranlı artışlar içermese de, Gaziantep’in üretim ve ihracat kabiliyetini koruduğunu net biçimde göstermektedir. Böylesi zorlu bir dönemde 10 milyar dolar gibi psikolojik ve stratejik bir eşiğin aşılması; sanayicilerimizin yatırım kararlılığı, ihracatçılarımızın pazar çeşitlendirme çabaları ve emekçilerimizin yüksek üretim disiplini sayesinde mümkün olmuştur."

Gelecek hedefleri

Akıncı, 2026 yılında üretim kapasitesini güçlendiren, pazar çeşitliliğini artıran ve katma değeri yüksek ihracatı önceleyen bir büyüme anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Gaziantep’in ihracatta sürdürülebilirliği sağlayan şehirler arasında yer aldığını ve yıl geneline yayılan istikrarlı performansın kentin güçlü üretim altyapısının ve girişimcilik kültürünün doğal bir sonucu olduğunu vurguladı.

Akıncı sözlerini şu şekilde tamamladı: "Gaziantep; üreterek, katma değer oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET AKINCI, KENTİN 2025 YILI İHRACATININ...

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET AKINCI, KENTİN 2025 YILI İHRACATININ 10 MİLYAR 145 MİLYON DOLARA ULAŞTIĞINI BELİRTTİ.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ali Metin Kazancı vefat etti — Kazancı Holding’in kurucusu uğurlanıyor
2
Hatay'da Çiftçi Marulu Satamayınca Bedava Dağıttı
3
Bakan Işıkhan: Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamına 288 Proje ve 124 Milyon Lira Destek
4
Gaziantep 2025'te 10 milyar 145 milyon 26 bin dolarlık ihracatla 6. sırada
5
Gaziantep 2025'te 10 milyar 145 milyon dolar ihracata ulaştı
6
Alaşehir'de Este Kuaför'den Yeni Yıla Özel Yüzde 50 İndirim
7
Manisa'da doğaltaş müzesi gibi ev: 58 yaşındaki teknikerin 50'den fazla mermer koleksiyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları