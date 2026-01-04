Gaziantep 2025'te 10 milyar 145 milyon dolar ihracata ulaştı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kentin 2025 yılı ihracatının 10 milyar 145 milyon 26 bin dolar olduğunu açıkladı. Akıncı, zorlu küresel koşullara rağmen Gaziantep’in Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 6. ili olma konumunu koruduğunu vurguladı.

Aralık performansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerini değerlendiren Akıncı, Gaziantep’in Aralık ayında 977 milyon 928 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu rakamın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış anlamına geldiğini belirtti.

Yıl sonu değerlendirmesi

2025 yılı ihracatının 10 milyar 145 milyon 26 bin dolar olarak kaydedildiğini aktaran Akıncı, 2024 yılında 9 milyar 990 milyon 853 bin dolar olan ihracat hacminin yaklaşık yüzde 1,5 artışla 10 milyar dolar eşiğinin üzerine taşınmasının, mevcut küresel ve ulusal ekonomik koşullar dikkate alındığında stratejik açıdan önemli olduğunu ifade etti.

Akıncı'nın değerlendirmesi

Küresel talepteki yavaşlama, finansman maliyetlerindeki artış ve jeopolitik risklerin belirleyici olduğu bir yılda, ihracatta geri düşülmemesinin Gaziantep ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyduğunu aktaran Akıncı, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "2025 yılı ihracat performansı, çok yüksek oranlı artışlar içermese de, Gaziantep’in üretim ve ihracat kabiliyetini koruduğunu net biçimde göstermektedir. Böylesi zorlu bir dönemde 10 milyar dolar gibi psikolojik ve stratejik bir eşiğin aşılması; sanayicilerimizin yatırım kararlılığı, ihracatçılarımızın pazar çeşitlendirme çabaları ve emekçilerimizin yüksek üretim disiplini sayesinde mümkün olmuştur."

Gelecek hedefleri

Akıncı, 2026 yılında üretim kapasitesini güçlendiren, pazar çeşitliliğini artıran ve katma değeri yüksek ihracatı önceleyen bir büyüme anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Gaziantep’in ihracatta sürdürülebilirliği sağlayan şehirler arasında yer aldığını ve yıl geneline yayılan istikrarlı performansın kentin güçlü üretim altyapısının ve girişimcilik kültürünün doğal bir sonucu olduğunu vurguladı.

Akıncı sözlerini şu şekilde tamamladı: "Gaziantep; üreterek, katma değer oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

