Gaziantep'te 11. PENTEX Fuarı 11 Şubat'ta Başlıyor

11. PENTEX Fuarı, 11 Şubat'ta Gaziantep'te Kapılarını Açıyo

Gaziantep, 11 Şubat'ta başlayacak olan "11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı" ile tekstil sektöründe önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akort Fuarcılık işbirliği ve Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) desteğiyle organize edilen fuar, sektörden birçok paydaşı bir araya getirecek.

220 Marka ve 57 Katılımcı Firma

Bu yılki fuarda, Gaziantepli firmalar dışında Adana, İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Konya'dan toplam 220 marka ile 57 katılımcı firma yer alacak. Katılımcılar, penye tekstil, kumaş ve konfeksiyon ürünlerini sergileme fırsatı bulacak.

GSO Başkanı Ünverdi'den Açıklama

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in üretiminde ve ihracatında tekstil sektörünün büyük bir yer tuttuğunu belirterek, fuarın bu açıdan önemine değindi. Ünverdi, "Üretim çeşitliliği konusunda geniş bir yelpazeye sahip olan Gaziantep, AR-GE ve tasarım konusuna daha fazla eğilerek, katma değeri yüksek ürünler üretmelidir. Özellikle iç pazara yönelik çalışan penye sektörünün ihracat potansiyelini artırmak amacıyla fuarı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Fuara Özel Hedefler

Ayrıca, Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, fuarın hem sektörü güçlendireceğini hem de Gaziantep'te üretilen ürünleri global pazara sunma açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Yaklaşık 20 bin profesyonel ziyaretçi beklenen fuar, 14 Şubat tarihine kadar açık kalacak.