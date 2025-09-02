DOLAR
Gaziantep'te 'İhracatın Kahramanları' ile e-ihracat eğitimi

Güvenilir Ürün Platformu ile Ticaret Bakanlığı destekli 'İhracatın Kahramanları' projesinin ilk il buluşması Gaziantep'te yapıldı; katılımcılara e-ihracat eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:36
Güvenilir Ürün Platformu'nun Ticaret Bakanlığı desteği ve yönlendirmesiyle ülke genelinde başlatılan 'İhracatın Kahramanları Projesi'nin ilk il buluşması Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Konuşmalar

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, odanın konferans salonunda düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını döneminde e-ihracatın ne kadar önemli olduğunu gördüklerini ve ihracatı uzaktan yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Ünverdi, Gaziantep'in 160 alanda üretim yaptığını ve yaklaşık 10 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, üretimi ve istihdamı korumanın zorunlu olduğunu, ürettiklerini satmaktan başka çareleri olmadığını vurguladı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ise Türkiye'nin ihracattaki dünya payının %1 civarında olduğunu kaydetti. Toprak, "İhracat yapan insanların e-ihracatta da başarılı olması gerektiğini düşünüyorum ama maalesef öyle değil. E-ihracattaki payımız bildiğim kadarıyla binde bir bile değil. Bunu çözmemiz gerekiyor." dedi.

Eğitim

Konuşmaların ardından katılımcılara e-ihracat eğitimi verildi.

