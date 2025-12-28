Gaziantep'te Bakır Su Mataralarına Talep Patlaması

Gaziantep'te bakır su mataralarına ilgi artıyor

Gaziantep'in coğrafi patentli bakır işlemeciliği ile geleneksel yöntemlerle üretilen yeni model bakır su mataraları, Türkiye ve dünya pazarında yoğun talep görüyor. Şehirdeki bakırcılar, hem geçmişin izlerini taşıyan hem de modern kullanıma uygun tasarımlar sunarak dikkat çekiyor.

Geleneksel zanaat, yenilikçi tasarımla birleşti

Gelişen tasarım anlayışıyla kaybolmaya yüz tutan meslek yeniden canlandırıldı. Bakır ustaları, kullanımın azalması yerine hediyelik ve dekoratif ürünlere yönelerek sektöre yeni bir soluk getirdi. Tencere, kazan, kahve takımları, paşa mangalları, sürahiler, tepsiler ve su mataraları çeşitli motiflerle süslenip hem Türkiye'ye hem de Irak, İran, Suriye başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın ahşap kaplamalı dükkanları ve taş sokakları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olurken, bu yılın en gözde ürünlerinden biri olarak bakır su mataraları öne çıkıyor.

Ürün özellikleri ve kullanım alanları

Bakır mataralar; soğuk içecekler, meyve suyu ve kokteyller için şık bir taşıma seçeneği sunuyor. Ürünler sızdırmaz ve termos özellikli olarak tasarlanıyor. Üzerindeki el işlemeleri ve gövde estetiği, mataraları doğa gezilerinde ve günlük kullanımda tercih edilen bir seçenek haline getiriyor.

Ustanın değerlendirmesi

Recep Hançerkıran, 50 yıldır bakır ustası olarak mesleğini sürdürüyor ve mataraların bu yılın en gözde ürünü olduğunu belirtiyor. Hançerkıran'ın sözleri şöyle:

"Bakır ürünlerimize eskiden beri büyük ilgi var. Mataralarımız, su kaplarımız eskiden de vardı. Ama son yıllarda mataramız meşhur oldu. Sağlıklı olduğundan dolayı eskiden su bakır kaplarda içiliyordu. Matara, su tası ve ayran bardağı gibi ürünlerden su ve ayran içildiğinden dolayı bakıra ilgi vardı. Şimdi en popüler ürünümüz bakır su matarası oldu. Atalarımız genelde bakır eşyalarda suyu içtiklerinden dolayı şimdi de en popüler ürün olarak hemen dikkat çekiyor. Su mataralarının üzerine süslemeler yaparak daha da güzelleştik"

Hançerkıran, bakırın doğal antimikrobiyal özelliklerine ve ürünlerin güvenliğine de vurgu yapıyor: "Ürünlerimiz gerçekten kalitelidir ve herhangi bir zehirleyici maddesi yoktur. Mataralar üretilirken 7-8 aşamadan sonra ortaya çıkıyor. Günümüzün en popüler ürünü olan su mataralarına artan ilgi nedeniyle şu an daha çok matara üretimi yapıyoruz. Plastik ve benzeri ürünler çıktıktan sonra bakıra ilgi azalmıştı. Ama son dönemlerde özellikle içecek veya yemek yapımı için bakır ürünlerimize ilgi bayağı arttı. Bakır sağlık açısından faydalı olduğu için ürünlerimize artan ilgi nedeniyle yoğun mesai harcıyoruz. Bakır su mataralarımızın fiyatı bin 300 TL’den başlıyor ve 3 bin TL’ye kadar çıkıyor"

Talep artışı üretimi hızlandırdı

Artan talep, bakırcıları üretimi artırmaya ve modern tüketim trendlerine uygun yeni modeller geliştirmeye yönlendiriyor. Geleneksel zanaat, yenilikçi formlarla buluşarak hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de Gaziantep bakırının uluslararası pazardaki yerini güçlendiriyor.

