Gaziantep ve Şanlıurfa'da fıstık sektörüne geniş kapsamlı denetim

Denetimi yürüten kurumlar ve amaç

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerin amacı, piyasa istikrarını korumak, haksız fiyat artışlarını önlemek ve kayıt dışılığı engellemektir. Ticaret Bakanlığı'nın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda denetime ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Gaziantep'teki denetimler

Gaziantep'te GATEM Fıstıkçılar Sitesi ve Nizip Fıstıkçılar Sitesi'nde, vergi dairesi denetmenleri ile gıda tarım kontrol görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerde 87 firma denetlendi. Denetim kapsamında stok durumları, faturalandırma süreçleri ve ürün hareketleri detaylı şekilde incelendi.

Denetimlerde eski ve yeni mahsul ürün miktarları tespit edilerek, mevzuata aykırılık tespit edilen hususlar için idari yaptırım süreci başlatıldı.

Şanlıurfa ve Birecik'teki kontroller

Şanlıurfa'da ŞUTİM Fıstıkçılar Sitesi ve Birecik'te Birecik Fıstık Hali'nde, il tarım müdürlüğü ve defterdarlık personelinin koordinasyonunda yapılan çalışmalarda 18 firmada kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Bu denetimlerde fiyat oluşumları, stok hareketleri, irsaliye ve fatura düzeni ile mal giriş-çıkış belgeleri ayrıntılı olarak incelendi; hal giriş-çıkış noktalarında titizlikle evrak kontrolü yapıldı.

Bakanlığın kararlılığı

Yapılan paylaşımda, Ticaret Bakanlığı'nın denetim çalışmalarını kesintisiz sürdürmeye kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.