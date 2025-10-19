Giresun Dereli'de Ahududu ve Böğürtlen Hasadı: Üreticiye Ek Gelir

Giresun Dereli Yavuzkemal'de belediye ve Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan ahududu ve böğürtlen bahçelerinde hasat başladı; üreticilere ek gelir sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 12:03
Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Beldesinde, üreticilere ek gelir kaynağı sağlamak amacıyla oluşturulan ahududu ve böğürtlen bahçelerinde hasada başlandı.

Belediye ve Tarım Müdürlüğü işbirliği

Belde yönetimi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde üreticilere dağıtılan ahududu ve böğürtlen fideleri ilk meyvelerini verdi. Beldede yüksek kesimlerde ürünlerin geç olgunlaşması nedeniyle hasat yeni başlarken, bu yıl ahududu ve böğürtlen için yaklaşık 3 ton rekolte bekleniyor.

Başkandan üretime teşvik vurgusu

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada yörede tarıma büyük önem verdiklerini ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Önal, ahududu ve böğürtlen üretimini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, fidan teminleri yaparak halkın desteğini sağladıklarını belirtti.

Önal, yöre ikliminin ahududu ve böğürtlen üretimi için elverişli olduğunu ifade ederek bölgede örtü altı sebze meyve yetiştiriciliğinde önemli yol kat ettiklerini ve şimdi hedeflerinin ahududu ile böğürtlen üretimini yaygınlaştırmak olduğunu dile getirdi. Hasadın başladığını ve ürünlere yönelik talebin iyi olduğunu da ekledi.

Üreticinin beklentisi

Üreticilerden Erdoğan Sarı, 1 kilogram ahududu ve böğürtleni 500 liradan sattığını belirtti. Sarı, bir dönüm alana bahçe kurduğunu, iyi bakım sağlandığında 1,5 buçuk ton ürün almak mümkün olduğunu, organik üretim yaptığından yaklaşık 1 ton ürün beklediğini söyledi.

