Gök Vatan'da Güç Birliği: ASELSAN ve ROKETSAN'dan Yeni Adım

Gök Vatan'da Milli Güç Birliği

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN, ülkemizin stratejik güvenliği için güç birliği yapma kararı aldılar.

Bu güçlü iş birliği, Gök Vatan'ın güvenliğini artırmayı hedefliyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, yerli savunma teknolojilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunmayı vaat ediyor.

IDEF 2025'teki katılımcılar, bu birleşimin hem ülkemizin savunma kabiliyetlerini artıracağına hem de uluslararası arenada daha güçlü bir Türkiye'nin temellerini atacağına inanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN, Gök Vatan'ın güvenliği için güç birliğine gitti. GÖKBORA Sistemi kapsamında AESA Arayıcı Başlık (AGRAS 3101/AA) ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Sözleşmeye Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün (ortada), ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (solda) ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN, Gök Vatan'ın güvenliği için güç birliğine gitti. GÖKBORA Sistemi kapsamında AESA Arayıcı Başlık (AGRAS 3101/AA) ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Sözleşmeye Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün (ortada), ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (solda) ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci (sağda) katıldı.