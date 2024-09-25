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Google, Microsoft'u Avrupa Birliği'ne Şikayet Etti

Google, Microsoft'un rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle AB Komisyonu'na başvurdu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:21
Google, Microsoft'u Avrupa Birliği'ne Şikayet Etti

Google'dan Microsoft'a Şikayet

Google, bulut bilişim sektöründe yaşanan rekabet sorunları nedeniyle Microsoft'u Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na şikayet etti. Bu adım, sektördeki büyük değişim ve mücadelelerin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Microsoft'un Pazar Hakimiyeti

Google, Microsoft'un sunduğu Windows sunucusu gibi yazılımlar aracılığıyla pazar gücünü kötüye kullandığını öne sürüyor. Şirket, bu durumun müşterileri Microsoft'un bulut platformu Azure'a yönlendirmek amacıyla yapıldığını belirtiyor.

Rekabeti Kısıtlayan Uygulamalar

Google'a göre, Microsoft'un milyarlarca dolarlık bulut bilişim sektöründeki rekabete aykırı davranışları, kısıtlayıcı lisans şartları ve ayrımcı fiyatlandırma politikalarıyla ortaya çıkıyor. Şikayette, Microsoft'un adil rekabete izin vermek yerine, rakip bulut sağlayıcılarını tercih eden müşterileri cezalandırma amacı güttüğü ifade ediliyor.

Sektördeki Gelişmeler

Bulut bilişim alanında Microsoft, hızla büyümeye devam ederken, Google'un bu sektörde analistlerin beklentilerini karşılayamaması dikkat çekici bir nokta. Bu şikayet, Google tarafından AB Komisyonu'na yapılan ilk başvuru olması açısından da önem arz ediyor.

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