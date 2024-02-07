Bulaşık makinesi deterjanları, çamaşır makinesi temizleyicileri hepsi yüzde 30’a varan indirimle satışta

Migros marketler herkesin keyfini yerine getirecek bir kampanyaya imza attı. Vatandaşların evlerinde sıklıkla kullandığı çamaşır ve bulaşık makinesi ürünlerini indirimli şekilde satışa çıkarttı. Migros marketler tarafından başlatılan kampanya doğrultusunda bir çok ürün %30 indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanların yanı sıra leke çıkarıcı ürünlerde de %25 indirim kampanyası sizleri bekliyor. Migros marketlerin %30’a varan indirim kampanyasının detayları…

BULAŞIK VE ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÜRÜNLERİNDE %30 İNDİİRM SİZLERİ BEKLİYOR

Migros marketler vatandaşların evlerinde sıklıkla kullanılan ve tüketilen bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi deterjanlarında indirim kampanyasına imza attı. %30 indirimli şekilde Finish bulaşık makinesi tableti ürünlerini satışa çıkardı. Bu ürünlerin yanı sıra antibakteriyel hijyenik çamaşır makinesi ürünleri de %30 indirimle Migros marketlerde satışta olacak. İşte Migros marketlerin %30 indirimle satışı çıkardığı çamaşır ve bulaşık makinesi ürünleri…

Finish Ultimate Plus Hepsi 1 Arada 40 Tablet 488G

Finish Ultimate Plus Hepsi 1 Arada 20 Tablet 244 G

Lysol Çamaşırlar İçin Antibakteriyel Hijyen Sağlayıcı 720 Ml

Lysol Antibakteriyel Çamaşır Makinesi Temizleyeci 250 Ml

Finish Ultimate Plus Hepsi 1 Arada 60 Tablet 732G

Lysol Antibakteriyel Çamaşır Makine Temizleyicisi 2x250 Ml

LEKE ÇIKARICILARDA %25 İNDİRİM SÖZ KONUSU

Migros marketler tarafından başlatılan indirim kampanyasına dahil olan bir diğer ürünler ise leke çıkarıcılar oldu. Leke çıkarıcılar %25 indirimli şekilde Migros marketlerde satışta olacak. Money kart ya da Money bonus sahibi olan vatandaşlar bu indirim kampanyalarından dilerlerse Migros online platformlarından dilerlerse de Migros şubelerinden yararlanabilecek.