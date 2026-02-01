Görgün: 2026'da Kızıl Elma'nın İlk Teslimatına Başlıyoruz

Basın buluşması ve genel değerlendirme

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 5'inci Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamındaki "2025 Yılı Gerçekleşmeler ve 2026 Yılı Hedefler Basın Buluşması"na Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile sektörün üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıda 2025 performansı ve 2026 yol haritası ele alındı.

İhracat ve stratejik yaklaşım

Görgün, ihracatı yalnızca bir satış kalemi olarak görmediklerini vurgulayarak, toplantıda şunları söyledi: "Bizim için ihracat; stratejik etki, sürdürülebilir üretim ve jeopolitik dayanıklılık anlamına geliyor. Savunma sanayi ihracatına bu perspektifle bakıyor ve tüm planlamamızı buna göre yapıyoruz."

2025 performansı ve yeni sözleşmeler

Görgün, 2025 yılı ihracat verilerini değerlendirirken tarihî bir eşiğe ulaşıldığını belirtti: "10 milyar doların üzerindeki ihracat gerçekten çok önemli bir rakam. Yirmi yıl önce 250 milyon dolar seviyesinde olan bir ihracattan bugün bu noktaya gelmek, yaklaşık kırk katlık bir büyümeyi ifade ediyor. Bununla birlikte, 2025 yılında şirketlerimizin yaklaşık 18 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalaması da sektörün sürdürülebilirliği açısından son derece kıymetlidir."

Ekosistem yönetimi ve KOBİ'ler

2025'te sanayileşmeyi "ekosistem yönetimi" yaklaşımıyla ele aldıklarını söyleyen Görgün, tedarik zincirinin tamamına yayılan bir yapı kurduklarını aktardı. Başkanlığın rolünü tanımlarken şu ifadeyi kullandı: "Başkanlığımız yalnızca tedarik süreçlerini yönetmez; stratejik yönlendirme, kapasite geliştirme ve teknoloji transferini birlikte yürütür." Görgün, sözleşme bedellerinin en az %21'inin yan sanayi ve KOBİ'lere verilmesinin zorunlu kılındığını ve bu işlerin en az %70'inin EYDEP sertifikalı firmalar tarafından yapılmasının esas alındığını belirtti.

Havacılık ve insansız sistemler

Görgün, 2026'da havacılık ve insansız sistemlerin kritik eşik olduğunu vurguladı ve projelerin takvimini paylaştı. Basın toplantısında öne çıkan açıklama şu oldu: "2026 yılında Kızıl Elma insansız savaş uçağının ilk teslimatını son kullanıcılarımıza teslim etmeye başlayacağız."

KAAN projesine ilişkin olarak altı prototip üretimine yönelik sürecin devam ettiğini, Savunma Sanayii İcra Kurulu'nda KAAN'ın seri üretimine ilişkin kararların alınmasını beklediklerini söyledi. TB3 insansız hava araçlarının TCG Anadolu ile uluslararası tatbikatlara katıldığını, TB3 ve TB2 platformlarında yapay zekâ destekli yeni kabiliyetler üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktardı. Ayrıca Gökbey helikopterinde TS1400 turboşaft motoru testlerinin platform üzerinde devam edeceğini belirtti. Hürkuş eğitim uçaklarında ise bu yıl içinde ilk teslimatların başlayacağını ve toplamda 22 adet Hürkuş teslimatının tamamlanmasının planlandığını ifade etti. KAAN'ın özgün motoru kapsamında 2026'da PDR süreçlerinin tamamlanması ve CDR sözleşmesinin imzalanmasının hedeflendiğini söyledi.

Deniz ve denizaltı platformları

Görgün, stratejik deniz ve denizaltı kabiliyetlerinin 2026 hedeflerinde öncelikli olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı: "AKYA torpidosunda 2026 yılı itibarıyla seri üretim sürecine fiilen geçilmiş olacak." Ayrıca MİDLAS entegrasyonunun muharip gemilerde tamamlanacağını, testleri tamamlanan torpido sistemlerinin seri üretime alınacağını ve ihracat lisansına sahip yeni silah ve mühimmat sistemleri için sözleşmeler imzalayacaklarını söyledi. Deniz ve denizaltı programlarında altyapı çalışmalarının hız kazandığını ve bazı altyapıların zaten faaliyete geçtiğini aktardı.

Görgün, bu kapsamda Murat Reis denizaltısının envantere gireceğini, TCG 18 Mart denizaltısının modernizasyon sürecinin bu yıl tamamlanacağını ve yerli füze ile radar sensörlerine sahip altıncı gemi olan TCG İzmir'in hizmete alınacağını ifade etti.

Radar, elektronik harp ve kara sistemleri

Radar ve elektronik harp alanında 2026 hedeflerine değinen Görgün, katmanlı hava savunma konsepti kapsamında ALP radarları serisinden 100G ve 300G radarlar ile erken ihbar radarlarının en az ikişer adet envantere kazandırılmasının planlandığını belirtti. ASELSAN'ın stok üretim yaklaşımıyla projelere devam ettiğini, elektronik harp alanında KORAL 200'ün envantere dahil edileceğini ve İLGAR'ın ikinci versiyonunun teslimatlarının tamamlanacağını söyledi.

Kara sistemlerinde seri üretim kapsamında çift haneli sayılarda tank üretimi gerçekleştirileceğini, orta sınıf insansız kara araçları için yeni projelerin başlatılacağını aktardı.

Uzay, askeri 5G-6G ve ağ merkezli harp

Görgün uzay tabanlı kabiliyetlerin önemine vurgu yaparak Gökbağı projesini açıkladı: "Yakın yörünge uydularında askeri 5G ve 6G haberleşme altyapısını hedefleyen Gökbağı projesini 2026 yılında başlatacağız." Bu projenin ağ merkezli harp, platformlar arası veri paylaşımı ve gerçek zamanlı komuta-kontrol açısından kritik olduğunu belirtti.

Kara sistemleri ve amfibi kabiliyetler

Kara ve amfibi unsurlara ilişkin hedefleri paylaşan Görgün, orta sınıf insansız kara araçları projelerinin başlatılacağını, tank seri üretimlerinin hızlanacağını ve amfibi harekât için 4 adet LCT ile 70 bot'un teslim edileceğini söyledi.

Kuantum, lazer ve Bulut programı

Ar-Ge yönetimi kapsamında ileri teknoloji başlıklarında da adımlar atılacağını belirten Görgün, süperiletken kuantum işlemci birimi (QPU) geliştirme projesinin başlatılacağını, yüksek güçlü lazer sistemleri sözleşmelerinin imzalanacağını ve Bulut programında tasarım çalışmalarının tamamlanarak pilot merkezde altyapının faaliyete geçirileceğini açıkladı.

Roketsan'ın performansı

Basın buluşmasında ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuştu. İkinci, sektör ihracatının 10 milyar doları aşmasının önemli bir eşik olduğunu, Roketsan'ın bu tabloda 750 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. 2025'in Roketsan için başarılı geçtiğini, sipariş miktarını iki katına çıkardıklarını ve yılı yüzde 55'in üzerinde artışla kapattıklarını aktardı.

İkinci, AKATA ve Tayfun gibi yeni ürünlerin seri üretimlerinin 2025'te başladığını, 2025 boyunca 850 gün test gerçekleştirildiğini ve küresel pazarlarda büyüme hedeflerinin sürdüğünü vurguladı.

MUGEM ve milli uçak gemisi planı

Milli uçak gemisi projesi MUGEM'e ilişkin soruyu yanıtlayan Görgün, projenin TCG Anadolu ile kıyaslandığında ölçek ve kabiliyet açısından ileri düzeyde olacağını belirterek, "Şu anda Türkiye’nin bayrak gemisi olan TCG Anadolu’nun yaklaşık üç katı büyüklüğünde, 60 bin tonluk bir geminin inşa edilmesini planlıyoruz" dedi. Projenin kurumlar arası eş güdümle yürütüldüğünü ve platformun donanmaya en kısa sürede teslim edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

