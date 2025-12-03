Görgün: ASELSAN Mobil Röntgenleriyle Savunma Teknolojisi Sağlığa Taşınıyor

SSB Başkanı Haluk Görgün: Savunma teknolojileri günlük hayata dönüşüyor

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, ASELSAN tarafından geliştirilen mobil dijital röntgen cihazlarının teslimat töreninde konuştu. Görgün, savunma sanayii argümanının artık yalnızca güvenlik ihtiyaçlarını karşılamadığını; insan kaynağı, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınmanın ana itici güçlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Savunma mühendisliği sivil faydaya dönüştürülüyor

Görgün, savunma projelerinde edinilen bilgi birikiminin sivil ürünlere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekti: "Savunma alanında geliştirdiğimiz mühendislik birikimini optimize ederek toplumsal faydaya dönüştürmek zorundayız". Bu yaklaşımla, tıbbi cihazlardan endüstriyel sensörlere ve ulaşım sistemlerine kadar geniş bir alanda yerli çözümler üretilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Görgün, ayrıca şunları vurguladı: "Savunma sanayiinin kalbinde ürettiğimiz her teknoloji, sadece cephede değil; hastanede, fabrikada, metro hattında, enerji tesisinde, afet alanında, hatta günlük hayatın içinde karşılık bulacak bir dönüşümün parçası haline gelmiştir".

HealthView mobil röntgenler ve teslimat

ASELSAN tarafından Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne yönelik olarak ve tamamen milli imkanlarla geliştirilen HealthView ADR-M100 Mobil Dijital Röntgen Cihazları, ASELSAN ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında hastanelere teslim edildi. Törende teslim edilen cihaz grubuna ilişkin Görgün şu bilgileri paylaştı:

"Bugün teslimatı yapılacak 30 adetlik, HealthView ADR-100M Mobil Dijital Röntgen Cihazı, ASELSAN tarafından geliştirilen, kompakt yapısı, yüksek çözünürlüklü dijital dedektörü, 16-bit görüntü işleme kapasitesi, yapay zekâ destekli görüntü analizi ve düşük radyasyon dozuna sahip yapısıyla öne çıkan bir sistemdir. Radyoloji hekimleri ve teknikerleriyle yakın iş birliği içinde geliştirilen bu cihaz, ASELSAN’ın patentli ürünleri arasına katılan altıncı özgün teknolojidir."

Görgün, cihazın EC sertifikası ve taşınabilirliği sayesinde afet bölgeleri, sahra hastaneleri ve kırsal alanlarda kullanılabileceğini, yüksek yerlilik oranı ve modüler yapısıyla teknolojik bağımsızlığı desteklediğini belirtti.

ASELSAN'ın sivil alandaki katkıları ve ihracat

Görgün, ASELSAN’ın savunma dışı alanlardaki çalışmalarına da değinerek şu örnekleri sıraladı: 25 ilde 38 bin kamerayı yöneten şehir güvenliği altyapısı, raylı sistemlerde bin kilometrelik sinyalizasyon tecrübesi ve dört hattın modernizasyonu, ayrıca 20 bin kilometre boru hattı boyunca kurulan akıllı ikaz ve alarm sistemleri. Bu çözümlerin yurt içinde ve yurt dışında aktif olarak kullanılmakta olduğunu belirtti.

Sağlık teknolojilerindeki yerlileşmeye de dikkat çeken Görgün, ASELSAN’ın mobil röntgendən kalp-akciğere, ventilatörden Heartline OED cihazına kadar pek çok sistemi yerli imkanlarla geliştirdiğini ve bugün 26 farklı ülkeye sağlık sistemleri ihraç eder duruma geldiğini söyledi. EC sertifikası sayesinde Avrupa Birliği içinde serbest dolaşıma sahip ASELSAN sağlık sistemlerinin, bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar tutarında teslimat gerçekleştirdiği, firmada sağlık teknolojileri alanında 20 patent, 5 uluslararası tasarım ödülü ve 8 faydalı model bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Strateji ve beklentiler

Görgün, savunma sanayii odaklı mühendislik gücünün toplumun tüm ihtiyaçlarına yönlendirilmesinin Türkiye’yi sadece ürün ihraç eden bir ülke olmaktan çıkarıp, küresel değer zincirlerini şekillendiren bir teknoloji sağlayıcısına dönüştüreceğini söyledi. Ayrıca teslimatı yapılan röntgen cihazlarının kamu sağlık altyapısında yerli ve milli çözümlerle güçlenme sağlayacağı; teşhis süreçlerini hızlandıracağı ve sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltarak stratejik bir kazanım oluşturacağı ifade edildi.

Program, SSB Başkanı Haluk Görgün’ün konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun konuşmasıyla devam etti.

