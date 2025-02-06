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Gümrük Laboratuvarlarında Ziraat Mühendislerine Yenilik: Sorumluluk ve Görev İmkanı

Ziraat mühendisleri, gümrük laboratuvarlarında birim sorumlusu ve teknik personel olarak görev alabilecek.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:51
Gümrük Laboratuvarlarında Ziraat Mühendislerine Yenilik: Sorumluluk ve Görev İmkanı

Gümrük laboratuvarlarında önemli bir değişim yaşanıyor. Artık ziraat mühendisleri, laboratuvar faaliyetlerinde birim sorumlusu ve laboratuvar teknik personeli olarak görev yapma imkanına sahip olacaklar.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bu yeni düzenlemeyi kapsamaktadır. Böylece, ziraat mühendislerinin gümrük laboratuvarlarındaki rolleri genişletilmiş olmaktadır.

Bu değişiklik, gümrük laboratuvarlarında çalışacak nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılamak açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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