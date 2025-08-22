Gün Ortası: BIST 100 Yükseldi — Dolar 41,0170, Avro 47,6050

Gün Ortası: Piyasalarda Durum

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0170 liradan, avro 47,6050 liradan satılıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında artıda seyrediyor.

Borsa performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak 11.346,52 puana yükseldi. Endeks dün 11.313,90 puandan kapanmıştı.

Güne yüzde 0,30 ve 33,49 puan artışla 11.347,39 puandan başlayan endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,62 puan ve yüzde 0,29 değer kazancıyla 11.346,52 puana çıktı.

Günün ilk yarısında endeks en düşük 11.323,52, en yüksek 11.389,52 puanı gördü.

Sektörler ve işlem gören hisseler

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken 49'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri: Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Çan2 Termik.

Sabit getirili araçlar ve uluslararası veriler

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,57, bileşik getirisi yüzde 39,91 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 148,7 düzeyinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 330 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 67,5 dolar seviyesinde bulunuyor.