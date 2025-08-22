DOLAR
41,01 -0,18%
EURO
47,67 0,09%
ALTIN
4.389,2 0,1%
BITCOIN
4.595.778,3 0,63%

Gün Ortası: BIST 100 Yükseldi — Dolar 41,0170, Avro 47,6050

BIST 100 ilk yarıda %0,29 yükselerek 11.346,52 puana çıktı. Dolar 41,0170, avro 47,6050; altın 3.330 $; Brent 67,5 $.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:28
Gün Ortası: BIST 100 Yükseldi — Dolar 41,0170, Avro 47,6050

Gün Ortası: Piyasalarda Durum

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0170 liradan, avro 47,6050 liradan satılıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında artıda seyrediyor.

Borsa performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak 11.346,52 puana yükseldi. Endeks dün 11.313,90 puandan kapanmıştı.

Güne yüzde 0,30 ve 33,49 puan artışla 11.347,39 puandan başlayan endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,62 puan ve yüzde 0,29 değer kazancıyla 11.346,52 puana çıktı.

Günün ilk yarısında endeks en düşük 11.323,52, en yüksek 11.389,52 puanı gördü.

Sektörler ve işlem gören hisseler

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken 49'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri: Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Çan2 Termik.

Sabit getirili araçlar ve uluslararası veriler

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,57, bileşik getirisi yüzde 39,91 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 148,7 düzeyinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 330 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 67,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan İbrahim Yumaklı Çorum'da: Valilikten DSİ şantiyelerine yoğun ziyaret
2
Faturasını böyle ödeyene 500 TL para iadesi var! Tek şart açıklandı
3
Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor
4
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'ın Ulaşım Altyapısındaki Dönüşümü Açıkladı
5
10. Altın Karınca Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
Yörsan, Yeni Yatırımlarla 6 Ülkeye İhracata Başladı
7
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon 27 Bin 73 Megavatsaat Üretim

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası