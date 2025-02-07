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Gün Ortasında Piyasalarda Son Durum: Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul piyasalarında dolar 35,98 TL, avro 37,39 TL'den işlem görmekte. BIST 100 endeksi ise %0,07 artışla 9.849,44 puana yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:21
Gün Ortasında Piyasalarda Son Durum: Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul'da Piyasa Gelişmeleri

İstanbul serbest piyasada dolar 35,9820 liradan, avro ise 37,3890 liradan işlem görüyor. Piyasalarda gün ortasında BIST 100 endeksi, %0,07 artışla 9.849,44 puana ulaşmış durumda.

BIST 100 Endeksi Detayları

Dün 9.842,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 2,64 puan ve %0,03 azalışla 9.839,51 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre %0,07 artarak 9.849,44 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 9.801,02 ve en yüksek 9.862,10 puan seviyelerini gördü. Hizmetler endeksi %0,55, sanayi endeksi %0,55, teknoloji endeksi %0,12 artış gösterirken, mali endeks %0,54 değer kaybetti.

Hisse Senedi İşlemleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si değer kazanırken, 37'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, BİM Birleşik Mağazalar ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı %0,4 artışla 2.869 dolardan işlem görmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili de %0,8 yükselişle 74,8 dolardan satılıyor.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü işlemlerinin basit getirisi %35,65, bileşik getirisi ise %38,83 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Pariteler

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2460 ve dolar/yen paritesi 151,8 seviyelerinde seyrediyor.

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