Güncel Döviz Kurları - TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her gün saat 15.30'da döviz kurlarını belirlemektedir. Bugün itibarıyla gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|33.9681
|34.0293
|33.9443
|34.0803
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.9146
|23.0641
|22.8092
|23.2025
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.0610
|5.0859
|5.0575
|5.0976
|1
|EURO
|37.8255
|37.8936
|37.7990
|37.9505
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.8209
|45.0546
|44.7896
|45.1222
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|Döviz Cinsi
|1
|ABD DOLARI
|1.4789
|AVUSTRALYA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|6.7013
|DANİMARKA KRONU
|1
|ABD DOLARI
|0.8440
|İSVİÇRE FRANGI
|1
|ABD DOLARI
|10.16
|İSVEÇ KRONU
Bu bilgiler doğrultusunda döviz işlemlerinizde güncel verileri kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.