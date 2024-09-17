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Güncel Döviz Kurları - TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları. En güncel veriler burada!

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:54
Güncel Döviz Kurları - TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her gün saat 15.30'da döviz kurlarını belirlemektedir. Bugün itibarıyla gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:

Döviz Kurları

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI33.968134.029333.944334.0803
1AVUSTRALYA DOLARI22.914623.064122.809223.2025
1DANİMARKA KRONU5.06105.08595.05755.0976
1EURO37.825537.893637.799037.9505
1İNGİLİZ STERLİNİ44.820945.054644.789645.1222

Çapraz Kurlar

BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi
1ABD DOLARI1.4789AVUSTRALYA DOLARI
1ABD DOLARI6.7013DANİMARKA KRONU
1ABD DOLARI0.8440İSVİÇRE FRANGI
1ABD DOLARI10.16İSVEÇ KRONU

Bu bilgiler doğrultusunda döviz işlemlerinizde güncel verileri kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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