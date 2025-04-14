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Güneydoğulu Halı İhracatçıları Dubai'de Ticaret Heyeti Düzenledi

GAHİB, Dubai'de düzenlediği ticaret heyeti ile Türk halı ihracatını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 19:47
Güneydoğulu Halı İhracatçıları Dubai'de Ticaret Heyeti Düzenledi

Dünyaya Açılan Kapı: Dubai

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, bu yılın ilk sektörel ticaret heyeti organizasyonunu Dubai'de gerçekleştirerek Türk halı ihracatını artırmayı hedefledi.

GAHİB'den Açıklamalar

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yaptığı açıklamada, sektör için düzenlenen ticaret heyetlerinin oldukça etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın bu tür çalışmaları desteklediğini vurguladı.

Kaplan, heyetin önemli işlere imza attığını ifade ederek, "Kısa sürede çok sayıda alıcı ile yüz yüze ve numuneler üzerinden somut ticari görüşme imkanı bulduk"4 farklı organizasyonda 8 ayrı ülkeye heyet organize etme kararlılıklarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Büyükelçilerden Destek

Kaplan, etkinliğe katılan firma temsilcilerinin memnuniyetini dile getirerek, "O ülkelerde yerleşik ticaret müşavirlerimiz, heyetlerimizin başarılı geçmesi adına ciddi gayret ve fedakarlık gösteriyorlar"büyükelçi ve başkonsoloslar'ın kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti.

Birleşik Arab Emirlikleri Sonrası Hedef

Dubai'deki programlarının ardından heyetin Katar'ın başkenti Doha'daki faaliyetlerini tamamlayacağı aktarıldı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, bu yılın ilk sektörel ticaret heyeti...

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, bu yılın ilk sektörel ticaret heyeti organizasyonunu Dubai'de düzenledi. Türk halı ihracatçıları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ithalatçılar ve zincir mağaza temsilcileriyle bir araya geldi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, bu yılın ilk sektörel ticaret heyeti...

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, bu yılın ilk sektörel ticaret heyeti organizasyonunu Dubai'de düzenledi. Türk halı ihracatçıları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ithalatçılar ve zincir mağaza temsilcileriyle bir araya geldi.

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