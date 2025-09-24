Güven Endeksi: Eylül'de Hizmet Düştü, Perakende ve İnşaat Arttı

TÜİK verilerine göre Eylül'de güven endeksi hizmette yüzde 0,1 düşüşle 111 olurken perakende 109,2'ye yüzde 0,4, inşaat 88,3'e yüzde 3,6 yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:24
TÜİK verileri ve sektör bazlı değişimler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül'de aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,1 azalarak 111, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 artışla 109,2 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 yükselişle 88,3 değerini aldı.

Hizmet sektöründe Eylül'de geçen aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,1 ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,7 düşerken, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,7 arttı.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,2, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,3 gerilerken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,5 arttı.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,6 ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 6,3 yükseldi.

