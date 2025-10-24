Hacettepe Eğitim Fakültesi'ne ISO 9001 Kalite Belgesi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirdi.

Tören ve Katılımcılar

TSE'nin belgelendirme töreni Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Törene TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, akademisyenler ve TSE yetkilileri katıldı.

Açıklamalar ve Önemi

Mahmut Sami Şahin konuşmasında kalite kavramının yalnızca bir sertifika ya da belge olmadığını, kurumun yönetim anlayışını ve topluma kattığı değeri yansıtan bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Şahin, fakültenin almaya hak kazandığı ISO 9001 belgesinin fakülte bünyesinde yerleşmiş olan sürekli iyileştirme kültürünün, planlı çalışma anlayışının ve ortak vizyonun tescili olduğunu belirtti ve şunları söyledi: 'Üniversitelerin kalite yolculuğuna verilen destekler stratejik öncelik taşıyor. Üniversitelerde yerleşen kalite kültürü, ülkenin geleceğini şekillendiren nesillerin niteliğini doğrudan etkiler. Kaliteli bir yönetim sistemi yalnızca kurum iç işleyişini değil, toplumla kurulan ilişkiyi de dönüştürür. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi bu alanda örnek bir vizyon ortaya koymuştur.'

Şahin ayrıca TSE olarak üniversitelerin kalite süreçlerinde her zaman yanlarında olduklarını belirterek, belgelendirme faaliyetlerinin ötesinde laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi, araştırma merkezlerinin uluslararası tanınırlığının artırılması, dijital dönüşüm, yapay zeka destekli test sistemleri, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik temelli standartlar gibi alanlarda işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ise TSE tarafından gerçekleştirilen belgelendirme sürecinin Eğitim Fakültesinin kalite yönetimi alanındaki kararlılığını tescillediğini belirtti.

Konuşmaların ardından Mahmut Sami Şahin, belgeyi Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'a takdim etti.

