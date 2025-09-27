Haftalık Altın ve Döviz Raporu: TL Fiyatları ve Değişimler

Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa: Haftalık TL Fiyatları ve Değişimler

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında 2024 sonu, geçen hafta sonu ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve 2024 sonuna göre değişim oranları aşağıda yer almaktadır.

Külçe Altın

2024 Sonu Fiyatı: 2.975,00 TL

Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 4.874,86 TL

Bu Hafta Sonu Fiyatı: 5.030,00 TL

Haftalık Değişim (%): 3,18

2024 Sonuna Göre Değişim (%): 69,08

Cumhuriyet

2024 Sonu Fiyatı: 20.180,00 TL

Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 32.912,00 TL

Bu Hafta Sonu Fiyatı: 33.951,00 TL

Haftalık Değişim (%): 3,16

2024 Sonuna Göre Değişim (%): 68,24

ABD Doları

2024 Sonu Fiyatı: 35,3580 TL

Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 41,3800 TL

Bu Hafta Sonu Fiyatı: 41,5720 TL

Haftalık Değişim (%): 0,46

2024 Sonuna Göre Değişim (%): 17,57

Avro

2024 Sonu Fiyatı: 36,7510 TL

Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 48,6980 TL

Bu Hafta Sonu Fiyatı: 48,6230 TL

Haftalık Değişim (%): -0,15

2024 Sonuna Göre Değişim (%): 32,30

İngiliz Sterlini

2024 Sonu Fiyatı: 44,3080 TL

Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 55,8710 TL

Bu Hafta Sonu Fiyatı: 55,7040 TL

Haftalık Değişim (%): -0,30

2024 Sonuna Göre Değişim (%): 25,72

İsviçre Frangı

2024 Sonu Fiyatı: 39,0410 TL

Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 52,1230 TL

Bu Hafta Sonu Fiyatı: 52,1190 TL

Haftalık Değişim (%): -0,01

2024 Sonuna Göre Değişim (%): 33,50

(Sürecek)