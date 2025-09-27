Haftalık Altın ve Döviz Raporu: TL Fiyatları ve Değişimler

Kapalıçarşı altın türleri ve serbest piyasa dövizlerinin TL bazındaki hafta sonu fiyatları ile haftalık ve 2024 sonuna göre değişimleri.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:03
Haftalık Altın ve Döviz Raporu: TL Fiyatları ve Değişimler

Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa: Haftalık TL Fiyatları ve Değişimler

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında 2024 sonu, geçen hafta sonu ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve 2024 sonuna göre değişim oranları aşağıda yer almaktadır.

Külçe Altın

2024 Sonu Fiyatı: 2.975,00 TL
Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 4.874,86 TL
Bu Hafta Sonu Fiyatı: 5.030,00 TL
Haftalık Değişim (%): 3,18
2024 Sonuna Göre Değişim (%): 69,08

Cumhuriyet

2024 Sonu Fiyatı: 20.180,00 TL
Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 32.912,00 TL
Bu Hafta Sonu Fiyatı: 33.951,00 TL
Haftalık Değişim (%): 3,16
2024 Sonuna Göre Değişim (%): 68,24

ABD Doları

2024 Sonu Fiyatı: 35,3580 TL
Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 41,3800 TL
Bu Hafta Sonu Fiyatı: 41,5720 TL
Haftalık Değişim (%): 0,46
2024 Sonuna Göre Değişim (%): 17,57

Avro

2024 Sonu Fiyatı: 36,7510 TL
Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 48,6980 TL
Bu Hafta Sonu Fiyatı: 48,6230 TL
Haftalık Değişim (%): -0,15
2024 Sonuna Göre Değişim (%): 32,30

İngiliz Sterlini

2024 Sonu Fiyatı: 44,3080 TL
Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 55,8710 TL
Bu Hafta Sonu Fiyatı: 55,7040 TL
Haftalık Değişim (%): -0,30
2024 Sonuna Göre Değişim (%): 25,72

İsviçre Frangı

2024 Sonu Fiyatı: 39,0410 TL
Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 52,1230 TL
Bu Hafta Sonu Fiyatı: 52,1190 TL
Haftalık Değişim (%): -0,01
2024 Sonuna Göre Değişim (%): 33,50

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akkuyu NGS'de 319 Türk mühendis: Hedef Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil etmek
2
Güney Kore, Türkiye'nin 5 Yılda En Fazla Eczacılık Ürünü İhraç Ettiği Ülke
3
Cam Kemik Hastası Hamza Mesut Ağır, Doktorluk Hayalini Gerçekleştiriyor
4
Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları: Rota Portföy %28,16 ile Zirvede
5
ASPİLSAN Bataryaları Türkiye'nin Raylı Taşımacılığını Güçlendiriyor
6
Türk Battaniyeleri Almanya'yı Isıttı: 2020-2024'te 39,4 Milyon $ İhracat
7
Haftalık Fon Raporu: Yatırım Fonları %0,99, BES %1,43

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı